🚦 SOS de Mercados con Pablo Gil
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Analizaremos...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La producción industrial japonesa aumentó...
El índice de referencia alemán probó la marca psicológica de 14.000 puntos el jueves. D1 El DE30 sigue su curso de recuperación,...
Hoy, otro gigante tecnológico de EE. UU., Apple, informará sus cifras trimestrales. ¿Qué resultados esperan los analistas y...
La economía estadounidense se contrajo inesperadamente un -1,4 % anualizado en el trimestre en los primeros tres meses de 2022, muy por debajo de...
Amazon publicará los resultados del primer trimestre después del cierre del mercado El crecimiento de las ventas se ve...
La tasa de inflación anual en Alemania aumentó al 7,40 % interanual en abril, la más alta desde junio de 1992, desde el 7,3 % interanual...
Boeing se desplomó un 7,5% tras los resultados del primer trimestre Las ventas y los beneficios no alcanzaron significativamente...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 rebota en el soporte de 13,800 pts y regresa por encima de la marca de 14,000 pts Informes...
El Riksbank sorprendió hoy a los mercados con una inesperada subida de tipos de 25 puntos básicos. El tipo de interés principal aumentó...
La decisión rusa de detener los flujos de gas natural a Polonia y Bulgaria suscitó preocupaciones de que Rusia pueda cortar el suministro...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Datos del PIB del primer trimestre de EE. UU., IPC alemán de abril Resultados...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer mixtos debido a que fracasó un intento de recuperarse de la venta masiva del...
Los principales índices europeos lograron borrar parte de las pérdidas recientes y terminaron la sesión de hoy en terreno positivo....
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Microsoft presentó ayer un sólido informe financiero para el primer trimestre de 2022, que superó las estimaciones de Wall Street....
Durante la sesión de hoy podemos observar un claro fortalecimiento del dólar estadounidense mientras que los metales preciosos se vieron...
Echostar es uno de los principales proveedores de servicios de Internet por satélite y de banda ancha del mundo. Los analistas esperan al menos...
Informe del Departamento de Energía de EE.UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo aumentaron...
