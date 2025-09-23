Apertura Americana: Wall Street abre al alza a pesar de los resultados mixtos de los gigantes tecnológicos
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Las acciones de Microsoft (MSFT.US) suben gracias a la guía de ingresos optimista Las...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las criptomonedas, al igual que los índices, lograron borrar algunas de las pérdidas del débil final de la semana pasada. Bitcoin...
La empresa alemana Biontech (BNTX.US) estaba desarrollando una vacuna de ARNm en colaboración con el gigante estadounidense Pfizer y fue uno de...
Meta Platforms publicará sus resultados después del cierre del mercado de hoy Los ingresos aumentaron un 8 %, los ingresos...
La inflación pareció ser un tema muerto durante muchos años. Durante un período prolongado, los bancos centrales intentaron...
Los índices europeos cotizan con pocos cambios DE30 intenta volver a subir por encima del soporte de 13,800 pts Resultados de Deutsche...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices estadounidenses se desplomaron ayer...
La rusa Gazprom informó a las compañías de gas natural polacas y búlgaras que el suministro de gas ruso se detuvo esta mañana...
El petróleo ha ganado terreno en medio de las tensiones geopolíticas, ya que Rusia detuvo el suministro de gas a Polonia y Bulgaria hasta...
Los mercados europeos prevén una apertura plana Rusia detiene los flujos de gas a Polonia y Bulgaria Meta Platforms (FB.US) para reportar...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer a medida que aumentan los riesgos para el crecimiento mundial. El S&P 500 cayó un...
Meta Platforms (FB.US) es un gran negocio, con los márgenes brutos más altos que cualquiera de los grandes gigantes tecnológicos de...
Los principales índices europeos borraron las ganancias iniciales y terminaron la sesión de hoy a la baja, con el DAX 30 cayendo más...
La sesión de hoy en Wall Street trae la capitulación de los alcistas del mercado del índice de tecnología Nasdaq (US100). Los...
Las acciones estadounidenses abren a la baja Datos mixtos de ordenes de bienes duraderos de EE. UU. Las acciones de General Electric (GE.US) se...
Petróleo: El riesgo de un confinamiento en el área de Beijing genera preocupaciones sobre la demanda en China. Por otro lado, PBOC...
El índice de confianza del consumidor en EEUU ha registrado una subida en abril hasta los 107.3 puntos, apenas por encima de lo registrado en marzo...
Los suministros de gas de Rusia a Polonia han sido suspendidos, desembocando en un gabinete de crisis en el Ministerio de Medio Ambiente polaco, según...
Los nuevos pedidos de bienes duraderos fabricados en EE. UU. aumentaron 0,80 % mes a mes en marzo, desde una disminución revisada al alza de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
