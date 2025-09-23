Growth Stocks: Meta
Meta Platforms (FB.US) is big business, with the highest gross margins of any of the big US tech giants. However, it is vulnerable to the publication of...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Microsoft publicará resultados después del cierre de la sesión de EE. UU. Hoy Se espera otro cuarto de crecimiento...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Hoy, Alphabet (GOOGL.US) presentará sus resultados del primer trimestre de 2022 tras el cierre de la sesión. Actualmente, los títulos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Twitter aceptó la oferta de Elon Musk y se comprará...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 vuelve a subir por encima de los 14.000 pts Deutsche Boerse gana después de los...
El petróleo cotiza al alza hoy, junto con otros activos de riesgo. Una pausa en el repunte del rendimiento de EE. UU. permitió que las acciones...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. para marzo, informe API Informes...
Los índices estadounidenses desafiaron la tendencia mundial y lograron cerrar al alza ayer. El S&P 500 ganó un 0,57 %, el Dow Jones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy marcadamente a la baja, con el DAX de Alemania cayendo un 1,54%, el más bajo desde...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
La venta masiva observada recientemente en el mercado del petróleo crudo coincide con las noticias negativas de China. China comenzó a abrir...
El dólar canadiense se debilitó el jueves después de que el discurso de línea dura del presidente de la FED, Powell, y los...
Teladoc (TDOC.US) brinda servicios en el campo de la medicina remota desde 2009. En 2021, la compañía empleó a casi 4500 médicos...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja La preocupación por la situación de la pandemia en China pesa sobre la confianza del...
Participa del seminario junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El estado de ánimo del mercado se deterioró...
Coca-Cola (KO.US) publicó hoy los resultados financieros del primer trimestre de 2022, que resultaron ser mucho mejores que las expectativas de...
La semana pasada fue otra negativa para el mercado de criptomonedas, ya que la lista cada vez mayor de macroincertidumbres influyó en el sentimiento...
