🏆El oro rompe los 1.900 $!
El oro cayó hoy más de un 1,5% y rompió por debajo de los 1.900 dólares la onza. Más temprano, al comienzo de la operación...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El oro cayó hoy más de un 1,5% y rompió por debajo de los 1.900 dólares la onza. Más temprano, al comienzo de la operación...
Las acciones de Twitter (TWTR.US) subieron un 5% antes de la campana de apertura después de que Reuters informara que el gigante de las redes sociales...
Los índices europeos y los futuros de índices estadounidenses subieron ligeramente a primera hora de la tarde después de que el Banco...
Los índices europeos caen al comienzo de una nueva semana Las preocupaciones de China superan la victoria de Macron Una mirada...
Después del fin de semana, vemos una continuación del sentimiento observado al final de la semana pasada. Aunque la victoria de Macron en...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja Índice IFO alemán de abril Informes del PIB de EE. UU....
Los estados de ánimo pesimistas podrían detectarse durante la sesión asiática de hoy. El Nikkei cayó un 1,7 %, el...
Los índices europeos terminaron la semana con una nota bajista. El DAX cayó un 2,48 %, el CAC 40 perdió un 1,99 % y el FTSE100...
Las acciones de Gap Inc (GPS.US) cayeron casi un 20,0% durante la sesión de hoy después de que el minorista de ropa redujera drásticamente...
¡Los inversores se preparan para otra semana repleta de interesantes publicaciones sobre reportes trimestrales! A los inversores se les ofrecerán...
Hoy, el director del BOJ, Kuroda, anunció que el banco central debe continuar con una relajación agresiva, incluso si conduce a un mayor...
El dólar estadounidense continúa moviéndose al alza después del inicio de la sesión estadounidense. Una de las razones...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja. Datos de PMI mixtos. Snap (SNAP.US) espera un fuerte crecimiento de usuarios en el 2Q. Los...
El PMI manufacturero de EE. UU. aumentó a 59,7 en abril desde 58,8 en marzo, superando fácilmente las previsiones de 58,1, mostraron estimaciones...
Ayer presenciamos una de las sesiones más dinámicas entre las empresas productoras de uranio, materia prima que es el componente básico...
American Express es una empresa tecnológica pionera en el mercado de tarjetas de crédito de EE. UU. La compañía reportó...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices de EE.UU. se desplomaron ayer, siendo...
Los datos de ventas minoristas de Canadá para febrero se publicaron a la 1:30 p. m. BST. El informe resultó ser mixto y no provocó...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor