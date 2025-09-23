DE30 intenta volver a subir por encima de la zona de 14,320 pts
Los índices europeos cotizan a la baja el viernes DE30 intenta volver a subir por encima de los 14,320 pts SAP cae después...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
GBPUSD cayó por debajo de 1.30 hoy, por primera vez desde noviembre de 2020. El par recibió un golpe esta mañana tras la publicación...
La publicación de los PMI preliminares de abril es un evento clave durante la mañana europea de hoy. El mercado esperaba un ligero deterioro...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Flash PMI de Europa y Estados Unidos Datos de ventas minoristas de Canadá Los...
Los índices de EE.UU. se desplomaron ayer, siendo el sector tecnológico el más rezagado. Las acciones siguen bajo presión...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el DAX de Alemania subiendo casi un 1%, mientras que el...
El estado de ánimo empeoró por la tarde después de que Daly de la Fed dijera que la Fed probablemente aumentaría las tasas...
Las acciones de American Airlines (AAL.US) subieron con fuerza el jueves después de que la compañía aérea registró una...
Los precios de NATGAS continúan bajando después de que un informe de la EIA mostrará que las existencias domesticas de gas natural...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Discurso de Powell a las 6:00 p. m. BST Solicitudes de desempleo por encima de las expectativas Las...
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas se llevará a cabo este domingo 24 de abril. Como se esperaba, el actual presidente...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los futuros del DAX apuntan a una apertura ligeramente...
IBM informó los resultados del primer trimestre de 2022 el martes Ventas y beneficios más bajas que en el primer trimestre...
El índice de referencia alemán lucha contra la tendencia bajista a medio plazo. D1 El DE30 continuó su recuperación el...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) ya están ganando casi un 8 % en las operaciones previas a la negociación después de publicar...
Los índices europeos cotizan mayormente al alza DE30 supera los 14.500 pts Sartorius salta después de los resultados del...
EURUSD ha estado cotizando en una tendencia bajista durante algún tiempo. Sin embargo, un intento de iniciar un movimiento de recuperación...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Discursos de los jefes de la Fed y el BoE Datos...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer mixtos. El Dow Jones ganó un 0,71 %, el S&P/ASX 500 terminó...
