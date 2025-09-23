Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer mixtos. El Dow Jones ganó un 0,71 %, el S&P/ASX 500 terminó...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX 30 subiendo un 1,47 %, ya que las ganancias corporativas optimistas...
Daly miembro de la FED presentó hoy su opinión sobre los posibles planes de ajuste del banco central Estados Unidos ha alcanzado el...
Lululemon (LULU.US) recientemente reveló sus planes ambiciosos. La minorista de ropa deportiva espera duplicar sus ingresos de 2021 a $ 12.5 mil...
DE30 Primero, echemos un vistazo al índice alemán DAX (DE30). Al observar el intervalo H4, se puede ver que los vendedores no se dieron...
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo...
Acciones estadounidenses mixtas Netflix (NFLX.US) pesa sobre las acciones tecnológicas Las acciones de IBM (IBM.US) suben tras resultados...
La tasa de inflación anual de Canadá aumentó a 6,70 % en marzo desde 5,7 % en febrero y muy por encima de las expectativas del mercado...
Marine Le Pen, líder del populista-chovinista Agrupación Nacional, probablemente perderá contra Emmanuel Macron el domingo. Eso sería...
Las acciones de Abbott Laboratories (ABT.US) cayeron más de un 2,0% antes de la apertura, a pesar de que las empresas de dispositivos médicos...
Tesla informará resultados después de la sesión de Wall Street hoy El mercado espera que los beneficios se dupliquen...
El euro se recuperó con fuerza frente al dólar estadounidense después de que Kazaks del BCE indicaran que el programa QE podría...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Netflix (NFLX.US) se desplomó más...
En la jornada de ayer Netflix publicó sus resultados del primer trimestre de 2022, en los que reflejó su primera caída de suscriptores...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 supera la geometría del mercado local Las ventas de automóviles...
Las acciones de Netflix (NFLX.US) cayeron casi un 25 % en las operaciones previas a la negociación de hoy. Los resultados trimestrales...
Netflix reportó una caída en el número total de suscriptores por primera vez en más de una década. El precio de las...
Los futuros apuntan a una mayor apertura de la sesión europea IPC canadiense, 3 oradores de la Fed Resultados de Tesla tras el...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con grandes ganancias, liderados por el sector tecnológico. Nasdaq subió...
