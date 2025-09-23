Resumen diario: las acciones de EE. UU. suben a pesar del aumento de las tasas del Tesoro
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con CAC40 y el índice DAX 30 un 0,8 % y un 0,07 %, respectivamente, debido...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los datos recientes indican que la producción de la OPEP+ en marzo fue 1,45 millones de bpd inferior a los niveles de producción previstos....
Lokcheed Martin (LMT.US) es uno de los principales contratistas de sistemas avanzados de armas y misiones para el ejército de los EE. UU. y sus...
Las acciones estadounidenses suben El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó el nivel más alto desde 2018 Johnson & Johnson...
El precio del gas natural retrocedió bruscamente, a pesar de la aún alta incertidumbre relacionada con la posible suspensión de las...
Petróleo: Débiles datos de importación de China e India en las últimas semanas El campo petrolero más...
La disputa legal en curso entre RippleLabs y la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. SEC) es un tema muy popular en el mundo de las criptomonedas....
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Bullard de la Fed dijo que no puede descartar la posibilidad...
Los índices bursátiles europeos caen en la negociación posterior al Este Comienza la ofensiva rusa en Donbass Análisis...
El dólar australiano es la moneda del G10 con mejor desempeño en la actualidad, tras la publicación de las minutas del RBA. El documento...
Netflix (NFLX) se enfrenta a una intensa competencia de sus rivales y ha visto disminuir su cuota de mercado del 51,4 % en el primer trimestre de 2020...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja Datos del mercado inmobiliario de Canadá y Estados Unidos IBM,...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. El Dow Jones cayó un 0,11%, el Nasdaq bajó un 0,14% mientras que el...
Análisis técnico - Gráfico de tiempo diario. A través del gráfico diario, podemos ver que el EUR/USD cotiza en los...
Un comienzo de semana mixto en Wall Street S&P 500 ganan inmediatamente después de una ligera caída al comienzo Los beneficios...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La mayoría de los mercados asiáticos...
Por la mañana, vimos un claro retroceso en los precios de Bitcoin y Ethereum. Bitcoin estaba perdiendo hasta un 4%, pero las pérdidas se...
