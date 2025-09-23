Calendario económico: ventas minoristas de EE. UU., decisión de tasa del BCE
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Decisión de tasa del BCE a la 1:30 p. m. BST Se espera que las ventas...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices estadounidenses lograron romper una racha negativa y terminar la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Los índices europeos cerraron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el índice DAX 30 cayendo un 0,4%, mientras que el CAC40...
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) lograron recuperar todas las pérdidas iniciales causadas por los débiles resultados trimestrales....
El par de divisas USDCAD está experimentando hoy una mayor volatilidad y regresa a las ganancias después de una racha de caídas. Durante...
El informe del Departamento de Energía de EE.UU. ha provocado algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo aumentaron...
Estados de ánimos mixtos en Wall Street La inflación del IPP de EE. UU. en niveles récord Delta Air Lines (DAL.US) espera un...
El Banco de Canadá elevó su tasa de interés de referencia en 50 pb hasta el 1,0 % como se esperaba. Es el segundo aumento de...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aumentó...
Las acciones de BlackRock (BLK.US) subieron un 0,30% antes de la campana de apertura, después de que el administrador de activos más grande...
JPMorgan publicó los resultados del primer trimestre de 2022 Los resultados fueron mejores de lo esperado Las métricas de...
GOLD Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. El precio del oro se ha estado negociando con un movimiento lateral entre $1,895 y...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 vuelve a probar soporte de 14.050 pts Deutsche Telekom aumenta su participación...
La tenedencia bajista del yen japonés continúa, y el par USDJPY ha saltado a niveles no vistos desde 2002. Si bien el debilitamiento...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sorprendió hoy a los mercados con una inesperada subida de tipos de 50 puntos básicos. Si bien se...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer ligeramente a la baja. El S&P 500 cayó un 0,34 %, el Dow Jones...
Mercado de acciones europeas Decisión de interes del Banco de Canadá JPMorgan y BlackRock publican ganancias del primer...
Dato de Inflación es la más alta desde diciembre de 1981 Se reporta que las tropas rusas usaron armas químicas en Mariupol La...
