Resumen de la mañana
A pesar de una sesión europea mixta, los índices de Wall Street lograron cerrar la jornada de ayer al alza. El S&P 500 ganó...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
A pesar de una sesión europea mixta, los índices de Wall Street lograron cerrar la jornada de ayer al alza. El S&P 500 ganó...
Los índices europeos se preparan para abrir planos Publicación de actas del BCE a las 12:30 p. m. BST 4 miembros de...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión del BCE. Un gran número de formuladores de políticas cree que el nivel...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,166 millones en la semana que finalizó el 2 de abril, en comparación...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Las solicitudes de desempleo cayeron considerablemente Berkshire Hathaway (BRKB.US) adquiere una...
Los datos de hoy del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por...
Todo inversionista pasa por procesos psicológicos que afectan su forma de operar. Aprende junto a nuestros profesionales, cómo manejar tus...
Las acciones de Levi Strauss (LEVI.US) borraron las ganancias iniciales y cayeron más del 5,0% el jueves, a pesar de que el minorista de mezclilla...
European stocks recorded third day of losses Mixed moods on Wall Street US jobless claims lowest since 1968 European indices finished today's...
Los datos de hoy del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por...
SEB emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Las solicitudes de desempleo cayeron considerablemente Berkshire Hathaway (BRKB.US) adquiere una...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Analizaremos...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,166 millones en la semana que finalizó el 2 de abril, en comparación...
Las acciones de Twitter subieron más del 20% el lunes Elon Musk se convirtió en el mayor accionista de la compañía Musk...
El índice de referencia alemán está probando el soporte a corto plazo más importante. D1 El DE30 cayó por debajo...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los metales preciosos cotizan a la baja. El paladio es...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión del BCE. Un gran número de formuladores de políticas cree que el nivel...
Los índices europeos cotizan al alza el jueves DE30 intenta volver a subir por encima de la zona de precio de 14,200 pts Munich...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor