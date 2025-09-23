Gráfico del día - US100
Las actas del FOMC publicadas ayer resultaron ser una publicación bastante agresiva. Como se esperaba, las actas del FOMC sugirieron fuertemente...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices europeos se preparan para abrir planos Publicación de actas del BCE a las 12:30 p. m. BST 4 miembros de la Fed...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja después de la publicación de las actas del FOMC. El S&P...
Las acciones europeas cayeron con fuerza Wall Street bajo presión Las existencias de crudo de Estados Unidos subieron inesperadamente Las...
Las acciones de Tilray (TLRY.US) subieron casi un 9,0% el miércoles después de que el fabricante de medicamentos y cannabis registrara...
Bitcoin se desplomó por debajo del soporte principal de 45,000$ y otros proyectos también registraron grandes pérdidas durante la...
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de crudo...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Actas del FOMC a las 7:00 p. m. BST Rivian (RIVN.US) espera alcanzar el objetivo de producción...
La publicación de las actas del FOMC a las 7:00 p. m. BST es uno de los principales eventos del día. Los mercados buscarán indicios...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo cotiza al alza. El WTI sube un 1 %...
Los índices europeos caen más del 1% Pruebas DE30 Zona de soporte de 14,200-14,250 pts Volkswagen se centrará en...
La publicación de las actas del FOMC es uno de los principales macroeventos del día (7:00 p. m. BST). El presidente de la Fed, Powell, insinuó...
Los mercados europeos se preparan para abrir plano Se espera que las actas del FOMC tengan pistas sobre el QT Informe del DOE sobre inventarios...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer a la baja, revirtiendo gran parte de las ganancias del día anterior. El S&P...
UE planea imponer sanciones adicionales contra Rusia Los comentarios agresivos de la Fed pesan en Wall Street Estados Unidos quiere...
Las acciones de First Solar (FSLR.US) cayeron más del 5% después de que Bank of America rebajó su postura sobre el fabricante de paneles...
La actividad económica en el sector de servicios de EE. UU. creció en marzo por vigésimo segundo mes consecutivo, ya que la eliminación...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Las acciones de Uranium Energy Corp (UEC.US) están obteniendo ganancias renovadas hoy en medio de la divulgación del informe mineralógico...
