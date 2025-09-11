Informe ADP, ISM, PMI y balanza comercial de EE.UU
Hoy se publica otro informe clave sobre el mercado laboral, así como los datos de julio sobre la balanza comercial estadounidense en el contexto...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Trump expresó su confianza en que se alcanzará un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, afirmando que las conversaciones con Putin y Zelenski...
Bonos y rendimientos del Tesoro de EE. UU. Los rendimientos del Tesoro estadounidense continúan al alza, reflejando la preferencia de los inversores...
El sistema financiero de EE. UU. se encuentra en una coyuntura crítica. Durante varias semanas, el Tesoro ha estado realizando subastas sin precedentes...
El gigante tecnológico Alphabet, conocido comúnmente como Google, está alcanzando un nuevo máximo histórico, con un...
Reuters informó que la OPEP+, un cartel de países productores de petróleo, está considerando seriamente un compromiso de aumento...
Peso colombiano lideró la apreciación de monedas latinoamericanas en agosto impulsado por la debilidad del dólar El peso colombiano...
Fallo judicial sobre Google y las medidas antimonopolio Un juez federal de EE.UU., Amit Mehta, resolvió que Google no tendrá que desprenderse...
BHP Group (BHP.UK) presentó sus resultados anuales con un aumento en la utilidad neta pese a la caída en las ventas, lo que refuerza la percepción...
El peso mexicano muestra un ligero avance este martes, con el tipo de cambio USD/MXN retrocediendo 0,1% en la sesión intradía, tras registrar...
La sesión del martes no fue favorable para los compradores. Una ola vendedora en el mercado de bonos, provocada por crecientes preocupaciones de...
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los resultados de la encuesta JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey): Vacantes...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 1. Datos de JOLTS y pedidos de bienes duraderos de EE.UU. se conocerán a las 10 AM,...
El peso chileno inició la jornada con un desempeño positivo frente al dólar estadounidense, impulsado por la debilidad global del...
El dólar australiano lidera el rebote entre las principales divisas frente al dólar estadounidense (AUD/USD: +0,15%), movimiento que comenzó...
Los índices bursátiles europeos registraron avances moderados durante la sesión del martes. Ayer, las acciones de Wall Street cayeron...
Las acciones de Heico (HEI.US) han estado entre las más alcistas de los últimos meses, con un sólido desempeño y liderando...
