MACRO: El sector de servicios de EE. UU. mostró signos de aceleración en marzo
La actividad económica en el sector de servicios de EE. UU. creció en marzo por vigésimo segundo mes consecutivo, ya que la eliminación...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La actividad económica en el sector de servicios de EE. UU. creció en marzo por vigésimo segundo mes consecutivo, ya que la eliminación...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Las acciones de Uranium Energy Corp (UEC.US) están obteniendo ganancias renovadas hoy en medio de la divulgación del informe mineralógico...
El PMI de servicios ISM para EE.UU. saltó a 58,3 en marzo desde 56,5 en el mes anterior y ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas...
Según el WSJ, la administración Biden considerará aumentar las importaciones de petróleo de Canadá. Esta información...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja UE propondrá prohibir carbón ruso Estados Unidos quiere aumentar las importaciones...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Acceda al seminario online y aprenda a leer el mercado...
Petróleo Tanto el Brent como el WTI lograron defender líneas de tendencia alcistas a corto plazo WTI retornó por encima de...
La información más reciente muestra que Rusia está atacando no solo los inventarios de combustible en todo el país, sino que...
Palantir (PLTR.US) es uno de los mayores proveedores de sistemas de seguridad y análisis de datos para clientes gubernamentales y privados. La compañía...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Australia dejó los tipos...
Elon Musk adquirió el 9,2% de Twitter (TWTR.US). La compañía ha luchado y competido durante mucho tiempo con el aumento de los ingresos...
Los índices europeos cotizan mixtos el martes DE30 rompe por encima de la zona de resistencia de 14,500 pts Airbus podría...
El dólar australiano se encuentra entre las monedas del G10 con mejor desempeño en la actualidad. El AUD captó una oferta tras la...
Los índices europeos se preparan para abrir planos Se espera que ISM no manufacturero haya mejorado en marzo Discursos de Fed Kashkari...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,8 %, el Dow Jones subió un 0,30...
A pesar de una apertura bastante buena en el mercado bursátil europeo, poco después de las 8:00 BST, los principales índices comenzaron...
Advanced Micro Devices Inc. (AMD.US) adquiere Pensando Systems Inc., una empresa de software que brinda soluciones en la nube o servicios informáticos...
Bitcoin no logró romper por debajo de la resistencia establecida por la SMA de 200 Los poseedores a largo plazo acumulan el "rey...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor