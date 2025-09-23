Bitcoin recorta su impulso alcista
Bitcoin no logró romper por debajo de la resistencia establecida por la SMA de 200 Los poseedores a largo plazo acumulan el "rey...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Bitcoin no logró romper por debajo de la resistencia establecida por la SMA de 200 Los poseedores a largo plazo acumulan el "rey...
Los mercados de Wall Street comenzaron la nueva semana de negociación con ganancias. El NASDAQ tecnológico 100 (US100) avanza actualmente...
Durante esta sesión de negociación, el par eur/usd volvió a mostrar signos de presión bajista. Echemos un vistazo de cerca...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
Las acciones de Twitter se disparan casi un 30 % en las operaciones previas a la apertura tras la divulgación de la SEC sobre la propiedad de las...
Los índices europeos cotizan mayormente al alza DE30 se acerca a la resistencia de 14,500 pts Delivery Hero salta después...
Brent (OIL) inició una nueva semana a la baja pero ha logrado recuperarse rápidamente de las pérdidas. Vitol señaló...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos de segundo nivel de EE. UU. y Canadá Discursos de miembros del...
Los índices de Asia cotizaron en su mayoría al alza al comienzo de una nueva semana. S&P/ASX 200 y Kospi agregaron alrededor de un...
El evento clave del día, es decir, la publicación del informe NFP salió bastante bien. El informe en sí decepcionó con...
Es probable que esta semana traiga una caída masiva en los precios del mercado del petróleo, motivada principalmente por la acción...
El petróleo crudo sigue siendo uno de los productos básicos más volátiles, ya que la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza con...
El ISM Manufacturing PMI para EE. UU. cayó a 57,1 en marzo desde 58,6 en el mes anterior, muy por debajo de las expectativas de los analistas...
El informe NFP de EE. UU. de marzo fue un macroevento clave del día y se publicó a la 1:30 p. m. BST. El mercado esperaba una lectura más...
Las acciones de Gamestop (GME.US) ganaron casi un 12% antes de la apertura del mercado de valores de EE. UU. La compañía se une a un grupo...
El oro es una de las materias primas más volátiles en la actualidad y cae casi un 1 % antes de la publicación de los datos de las...
Los índices europeos cotizan al alza el viernes DE30 prueba la zona de resistencia de 14,500-14,550 pts Thyssenkrupp busca renegociar...
Los datos preliminares del IPC de marzo de la zona del euro se publicaron hoy a las 10:00 am BST. Se esperaba que el informe mostrara una aceleración...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor