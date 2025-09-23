Gráfico del día - EURUSD
La publicación de los datos del mercado laboral de EE. UU. para marzo es un evento macro importante del día. El informe NFP se publicará...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior El informe NFP se publicará a la 14:30h Rusia exigirá...
Los índices de EE. UU. cerraron la jornada de ayer a la baja después de que el presidente ruso Putin firmara un decreto que exige que...
La Casa Blanca confirmó hoy las especulaciones que comentaban se liberarán 1 millón de barriles de petróleo por día...
El índice de precios PCE subyacente, el indicador de inflación preferido por la Fed, aumentó un 5,40 % en febrero, el más alto...
¡Arrancamos! Comienza #XTBTrends para conocer las tendencias de inversión en #ETFs de la mano de Pablo Gil y Joaquin Robles junto...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja La inflación de EE. UU. sigue subiendo Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) bajo...
Putin acaba de firmar un decreto que requiere el pago en rublos por el gas ruso: El pago del gas ruso debe hacerse en rublos. Los clientes deben...
Los precios del PCE subyacentes en EE. UU., que excluyen alimentos y energía, cayeron hasta un 0,4 % intermensual en febrero, tras un aumento del...
La presentación a la SEC de Tesla apunta a una posible división de acciones Compañía asegura suministro de níquel...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El WTI cotiza más de un 5 % a la baja en el día,...
El índice de referencia alemán se encuentra en medio de una corrección a la baja. D1 El DE30 cotiza con pocos cambios desde...
Los índices europeos cotizan ligeramente a la baja el jueves DE30 contempla otra prueba de soporte de 14,500-14,550 pts Volkswagen...
El dólar estadounidense experimentó tres cuartos de apreciación, pero la semana más reciente seguramente no fue algo para recordar...
Los precios del petróleo se hundieron durante la noche después de que surgieron informes que decían que Estados Unidos está...
Los índices europeos se preparan para una apertura en verde Reunión ministerial de la OPEP+: no se esperan sorpresas Paquete...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja debido a que se desvaneció el optimismo sobre las conversaciones...
El Kremlin indicó hoy que no ve muchos avances en las conversaciones de paz. Durante la noche, a pesar de los anuncios de ayer, continuaron los...
Las acciones de RH (RH.US) cayeron más de un 12,0 % durante la sesión de hoy después de que el minorista de muebles de alta gama experimentara una...
