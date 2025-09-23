GBPUSD - recomendación de Credit Agricole
Credit Agricole ha publicado una recomendación en el par de divisas GBPUSD . El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El gigante minorista estadounidense Amazon AMZN.US anunció recientemente una división de acciones planificada. La operación tendrá...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE.UU. disminuyó a 107,2 en marzo, desde el 110,5 del mes anterior y ligeramente...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Las conversaciones de paz muestran signos de progreso Las acciones de Nielsen Holdings (NLSN.US) suben...
Petróleo Emiratos Árabes Unidos no planea salir de la OPEP para impulsar la producción de petróleo Según EAU,...
El mercado se ha movido claramente en los últimos minutos tras los comentarios de los negociadores rusos. Según Rusia, las conversaciones...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 rompe por encima del rango de negociación a corto plazo Entrega Hero y HelloFresh...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los metales preciosos cotizan ligeramente al alza. Destaca...
Los futuros del índice estadounidense Nasdaq-100 (US100) alcanzaron esta mañana los 15.000 pts. Este es el nivel más alto desde el...
El mercado bursátil europeo se prepara para abrir al alza Próxima ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania Informe...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer mayormente al alza. El S&P 500 ganó un 0,71%, el Dow Jones se...
Otra ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia Más confinamiento en China Las acciones de EE. UU. cotizan mixtas Los...
Beyond Meat (BYND.US) cayó más de un 4,0 % el lunes después de que Piper Sandler rebajara la calificación del productor de...
El EUR/USD continúa moviéndose lateralmente durante el comienzo de esta semana, a pesar de que el dólar estadounidense continúa...
BofA ha publicado una recomendación en el par de divisas NZDUSD . El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes niveles...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
El par USDCAD subió considerablemente durante la sesión de hoy debido a que los precios más bajos del petróleo (que es una...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Conversaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia Los déficits comerciales de Estados Unidos...
