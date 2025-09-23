ÚLTIMA HORA: USDCAD rebota bruscamente en medio de la caída de los precios del petróleo
El par USDCAD subió considerablemente durante la sesión de hoy debido a que los precios más bajos del petróleo (que es una...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Conversaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia Los déficits comerciales de Estados Unidos...
Bitcon rompió por encima de la principal zona de resistencia Las ballenas de Dogecoin se vuelven más activas Cardano se...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo está cotizando a la baja con...
El gigante tecnológico estadounidense y proveedor de automóviles eléctricos Tesla (TSLA.US) ha anunciado la suspensión de la...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 prueba el límite superior del rango de cotización en 14,550 pts El...
El Banco de Japón (BoJ) comunicó que comprará una cantidad ilimitada de bonos a 10 años a un tipo fija de 0,25% para frenar...
Las expectativas de que la Reserva Federal se vuelva más agresiva van en aumento tras los recientes comentarios de los banqueros centrales de EE....
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Conversaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia Datos de la balanza comercial...
Se puede observar un fuerte movimiento a la baja en el mercado del petróleo al comienzo de una nueva semana. Tanto el WTI como el Brent cotizan...
Las acciones en Asia cotizaron mixtas al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cayó un 0,6 %, el S&P/ASX 200 subió un 0,1 %, el...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente al alza, sin embargo, registraron pérdidas semanales debido a que la continua...
La invasión rusa de Ucrania está ahora en su quinta semana, y ninguna de las partes ha progresado mucho. Más allá del frente...
MUFG ha publicado una recomendación en el par de divisas: USDCAD. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entrada:1.2500 Objetivo:1.2150 Stop:...
NIO (NIO.US) es un fabricante y vendedor chino líder de automóviles eléctricos y uno de los principales competidores de Tesla (TSLA.US). La...
El precio de Bitcoin está al frente esta semana a pesar de la guerra en curso y los alcistas esperan que el repunte de alivio se convierta en una...
Anticipándose al próximo ciclo de ajuste de políticas, el mercado global de bonos comenzó su movimiento a la baja después...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
