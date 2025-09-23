📉 Se intensifica la liquidación de bonos❗
Anticipándose al próximo ciclo de ajuste de políticas, el mercado global de bonos comenzó su movimiento a la baja después...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El precio de Bitcoin está al frente esta semana a pesar de la guerra en curso y los alcistas esperan que el repunte de alivio se convierta en una...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó a la baja a 59,4 en marzo desde un preliminar de 59,7 y por...
Las acciones estadounidenses abren al alza Estados Unidos llega a un acuerdo de gas con la UE Bed Bath & Beyond (BBBY.US) llega a un acuerdo...
La compañía Tilray (TLRY.US) es una compañía farmacéutica estadounidense que se especializa en la producción...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 rebota en el límite inferior del rango Deutsche Bank, Linde y Sap limitan aún...
El dólar estadounidense fue una de las monedas principales con peor desempeño durante la sesión asiática de hoy. Sin embargo,...
Los mercados europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Índice Ifo alemán de marzo 3 miembros de la Fed...
Los índices de EEUU terminaron la negociación de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,43 %, el Dow Jones subió un...
Las acciones europeas en su mayoría bajan Estado de ánimo optimista en Wall Street Sube el precio de Cardano Los mercados...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) e Intel (INTC.US) subieron un 8,0 % y un 5,0 % respectivamente, después de que Bloomberg informara que Nvidia está...
Podemos observar este jueves la amplia debilidad del yen japonés. El par USDJPY saltó al nivel más alto desde diciembre de 2015 debido...
El par USDCAD cayó a un mínimo de dos meses de 1.2510 gracias al sólido apoyo del aumento de los precios del petróleo crudo...
A las 15:30h (España), se publicó el informe de la EIA sobre los inventarios de gas natural de EEUU. El gas de trabajo retenido en las instalaciones...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Acceda al seminario online y aprenda a leer el mercado...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Cumbre de la OTAN en Bruselas Las solicitudes de desempleo en EEUU son las más bajas desde...
El PMI manufacturero de IHS Markit para EEUU subió a 58,50 en marzo desde 57,3 en febrero y superó las previsiones del mercado de 55,8,...
