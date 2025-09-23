ÚLTIMA HORA: El USD ve poca reacción a los datos optimistas del PMI de EEUU
El PMI manufacturero de IHS Markit para EEUU subió a 58,50 en marzo desde 57,3 en febrero y superó las previsiones del mercado de 55,8,...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El PMI manufacturero de IHS Markit para EEUU subió a 58,50 en marzo desde 57,3 en febrero y superó las previsiones del mercado de 55,8,...
El riesgo de que la UE se quede sin gas ruso sigue siendo real Se espera que Estados Unidos anuncie un acuerdo de suministro de gas natural...
Los nuevos pedidos de bienes duraderos fabricados en EEUU cayeron a -2,2 % mes a mes en febrero, desde un aumento revisado de 1,6 % en enero...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Se espera que Estados Unidos anuncie otro paquete de sanciones...
Los índices bursátiles europeos cotizan a la baja DE30 prueba el límite inferior del rango de cotización HeidelbergCement...
Los comentarios del presidente ruso provocaron un aumento en los precios del gas natural en Europa ayer. Putin dijo que ha ordenado a Gazprom que se prepare...
Los índices Flash PMI de Francia y Alemania se publicaron a las 8:15 am GMT y 8:30 am GMT, respectivamente. Las publicaciones francesas fueron en...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Cumbre de la OTAN en Bruselas Flash PMI de Europa y EEUU Los mercados...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja, tras una negociación pesimista en Europa. El S&P 500...
Los índices europeos rompen el repunte de cinco días Wall Street bajo presión El precio del petróleo sube en medio de...
Las acciones de Adobe Systems (ADBE.US) cayeron un 10% el miércoles después de que el fabricante de software publicara una perspectiva financiera...
La FED no ha cambiado su enfoque con respecto a las criptomonedas Hoy, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló sobre el mercado...
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Débiles datos del mercado de la vivienda Las acciones de GameStop (GME.US) suben después...
Los alcistas recuperaron el control del mercado del petróleo y reanudaron el repunte después de una breve pausa de un día. El principal...
Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico de EE. UU.: Nasdaq (US100). El índice superó la línea...
El Fondo Grayscale es uno de los tenedores de Bitcoin más grandes del mundo: El fondo ha estado acumulando Bitcoins desde 2013 y fue la primera...
Los mercados bursátiles europeos borran las subidas iniciales DE30 prueba mezcla de soporte en zona de 14,450 pts Volkswagen invertirá...
La mayoría de las monedas principales cotizaban en verde el martes, y la capitalización del mercado mundial de criptomonedas aumentó...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor