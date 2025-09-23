Patrones Ichimoku: BITCOIN
La mayoría de las monedas principales cotizaban en verde el martes, y la capitalización del mercado mundial de criptomonedas aumentó...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones en la región de Asia-Pacífico subieron hoy, traslas fuertes subidas en Wall Street ayer. El Nikkei 225 japonés (JAP225)...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Datos del mercado inmobiliario de EEUU, informe del DOE El presidente de la Fed,...
Los índices de EEUU terminaron la negociación de ayer al alza, ya que los operadores miraron más allá del inminente...
Bolsas europeas cerca de máximos de un mes Estado de ánimo optimista en Wall Street El precio de Ethereum alcanzó...
Las acciones de GameStop (GME.US) subieron más del 25% el martes a pesar de la falta de noticias importantes, lo que se asemeja a la elevada volatilidad...
Matterport (MTTR.US) es una empresa de tecnología dedicada a crear los llamados equivalentes digitales, es decir, transferir objetos reales a espacio...
El par AUDUSD alcanzó un nuevo máximo de 2022 y cotiza al nivel más alto desde el 4 de noviembre 2021 mientras los inversores evalúan...
Bitcoin subió bruscamente el martes, lo que elevó el precio a su nivel más alto desde principios de marzo. Algunos inversores esperan...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Discursos de los miembros de la Fed Las acciones de Nike (NKE.US) suben tras resultados trimestrales...
La FED prepara al mercado para una más que posible subida de 0.50% en la reunión de principios de mayo. La curva de tipos se sigue aplanando...
Petróleo: En teoría, la Unión Europea podría decidir prohibir las importaciones de petróleo ruso esta semana. Hungría...
Recientemente, los desarrolladores y la Fundación Ethereum informaron resultados de prueba optimistas de la cadena Beacon, que opera bajo el modelo...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 prueba el límite superior del rango a corto plazo Nemetschek sube tras publicar...
