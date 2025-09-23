DE30 prueba el límite superior del rango a corto plazo
Los índices europeos cotizan al alza DE30 prueba el límite superior del rango a corto plazo Nemetschek sube tras publicar...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Alibaba (BABA.US), en las últimas jornadas ha tenido un comportamiento interesante. Por un lado, JPMorgan calificó al sector tecnológico...
USDJPY es un movimiento alcista casi constante desde principios de 2022. A pesar del repunte de las tensiones geopolíticas, JPY no actúa...
Los índices europeos se preparan para abrir planos Discursos de los miembros de la Fed y la presidenta del BCE, Lagarde Informe...
Los índices de EEUU terminaron la negociación de ayer a la baja pero fuera de los mínimos diarios. El S&P 500 cayó...
Las acciones europeas se mezclan mientras los inversores miran a Ucrania Los comentarios de Powell pesan en Wall Street y apoyan al dólar...
El precio de las acciones de NIO (NIO.US) se vio afectado hoy, después de que el analista de Deutsche Bank, Edison Yu, redujera el precio objetivo...
Bitcoin Lightning Network alcanzó nuevos máximos de capacidad Goldman Sachs realizó su primera oferta de opciones extrabursátiles...
El inicio de la negociación de esta semana comenzó con relativa calma en el mercado de divisas, con el EUR/USD permaneciendo lateral a pesar...
Los principales índices de Wall Street cayeron a sus mínimos de la sesión durante el discurso anual del presidente de la Fed, Powell,...
Los futuros del crudo WTI (OIL.WTI) subieron casi un 5% al comienzo de la semana, extendiendo las ganancias por tercera sesión consecutiva, ya que...
Según los medios rusos, el primer ministro Alexander Novak dijo que Moscú estaba considerando suspender las exportaciones de uranio. Además,...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Falta de progreso en las conversaciones Rusia-Ucrania Avión Boeing 787-800 se estrella...
Avión Boeing 787-800 se estrella en China Más de 130 pasajeros estaban a bordo. La aerolínea china decidió...
Los mercados bursátiles europeos cotizan mixtos al comienzo de una nueva semana DE30 prueba zona de resistencia a 14,450 pts La...
El comienzo de una nueva semana es bastante tranquilo en las bolsas europeas con los principales índices del Viejo Continente cotizando más...
Los índices europeos se preparan para abrir ligeramente a la baja Powell pronuncia un discurso ante la Asociación Nacional...
