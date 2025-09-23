Las acciones de Occidental Petroleum se disparan después de que Buffett aumenta su participación
Las acciones de Occidental Petroleum (OXY.US) subieron un 8% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett aumentara su participación...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Las acciones de Occidental Petroleum (OXY.US) subieron un 8% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett aumentara su participación...
El USD se debilitó significativamente frente a otras monedas importantes antes del ajuste de Londres, a pesar de la falta de nuevos factores fundamentales....
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Raytheon (RTX.US) es un fabricante estadounidense de tecnologías y sistemas de armas avanzados para las industrias militar, aeroespacial y espacial....
Los índices estadounidenses abrieron a la baja pero rápidamente regresaron por encima del cierre de ayer La Fed dijo que la economía...
Ya damos iniciamos a un nuevo seminario avanzado de trading. Conéctate con nosotros aquí:
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Simulación de Trading a manos de Pablo Gil, aprende análisis técnico uno de...
No te pierdas nuestro análisis diario sobre los principales instrumentos financieros. Ingresa en el siguiente link y comienza el día informado.
La Fed se volvió más agresiva Se esperan al menos 6 subidas de tipos más este año QT puede comenzar en mayo Impacto...
La Fed se volvió más agresiva Se esperan al menos 6 subidas de tipos más este año QT puede comenzar en mayo Impacto...
El índice de referencia alemán corrige una pequeña parte del movimiento alcista de cuatro días del jueves. gráfico...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria hoy a las 12:00 pm GMT. El banco decidió aumentar las tasas...
Las acciones europeas cotizan mixtas DE30 prueba zona de soporte en el área de 14,400 pts Thyssenkrupp suspende previsión...
La decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra es uno de los principales eventos macroeconómicos del día. Se espera...
Se espera que el Banco de Inglaterra realice una tercera subida de tipos consecutiva No se esperan acciones del Banco Central de la República...
A pesar de la línea dura de la Fed, los índices estadounidenses lograron terminar la sesión de ayer con sólidas ganancias....
La Fed anuncia una subida de tipos de 25 pb El diagrama de puntos muestra al menos 6 aumentos de tasas más este año QT de la Fed puede...
Palabras de apertura El mercado laboral es extremadamente ajustado y la oferta laboral sigue siendo moderada El crecimiento...
El FOMC entregó un aumento de la tasa de 25 puntos básicos durante una reunión hoy, un movimiento que estuvo en línea con las...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor