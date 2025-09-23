Previsiones del FOMC: 6 subidas de tipos en 2022, menor crecimiento del PIB real
El FOMC entregó un aumento de la tasa de 25 puntos básicos durante una reunión hoy, un movimiento que estuvo en línea con las...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed anunció su última política monetaria...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y analizaremos...
El dólar estadounidense cotiza a la baja frente a otras divisas principales, mientras que el oro se mantiene más o menos plano antes...
Las acciones chinas suben mientras China promete apoyo a mercados Alibaba sube más de un 20% hoy El valor está teniendo...
No te pierdas nuestro análisis diario sobre los principales instrumentos financieros. Ingresa en el siguiente link y comienza el día informado.
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. sobre los inventarios de petróleo se publicó hoy a las 2:30 p. m. GMT. El informe...
Los índices bursátiles europeos y estadounidenses subieron a primera hora de la tarde, tras la publicación del informe del Financial...
Los índices de EE. UU. cotizan más de un 1% más Nasdaq-100 (US100) se acerca al límite superior del canal bajista Suben...
Los datos de ventas minoristas de EEUU de febrero se publicaron hoy a las 13:30h. El mercado esperaba un aumento pero de una magnitud mucho menor...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza Neutralidad de Ucrania examinada en conversaciones de paz E.ON (EOAN.DE) espera menores...
Las autoridades del Kremlin acaban de anunciar que están considerando opciones para reconocer a Ucrania como un estado neutral, con su propio ejército....
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, indicó que continúan las conversaciones con Ucrania. Hizo hincapié en...
UK100 subió con fuerza el miércoles siguiendo el sentimiento alcista en Asia, antes de la muy esperada decisión de tipos de interés...
Recuerde que esta tarde estaremos en directo siguiendo la decisión de la Reserva Federal y la rueda de prensa de su Presidente Jerome Powell. Pablo...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Decisión de política de la Fed por la noche Se espera que las ventas...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 subió un 2,14 %, Nasdaq sumó un 2,92 % y Dow...
Bolsas europeas cierran prácticamente planas Estado de ánimo optimista en Wall Street Las acciones chinas se hunden aún más El...
