Eli Lilly suspends majority of activities in Russia
Eli Lilly (LLY.US) anunció hoy que suspenderá todas las inversiones, actividades de promoción y exportación de medicamentos...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Vladimir Putin anunció que Kiev no está dispuesto a hacer concesiones pacíficas frente a la guerra en Ucrania. Además, Rusia...
Los índices europeos borraron las pérdidas iniciales el martes tras otra serie de comentarios pesimistas del presidente del BCE, Lagarde....
Cardano (ADA) está tratando de competir con otros proyectos por el estatus de principal rival de Ethereum. Aunque en términos de capitalización,...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza El crecimiento de la inflación del IPP se desaceleró el mes pasado Las acciones de Coupa...
No hay duda de que el mercado de vehículos eléctricos seguirá creciendo a largo plazo. Si bien hay vientos en contra temporales que...
El oro cayó por debajo de un nivel de soporte clave a corto plazo en el área de 1.932$, tras la publicación del informe PPI de...
Los precios al productor en los EEUU aumentaron un 0,8 % intermensual en febrero, menos que un aumento revisado al alza del 1,2 % en enero y ligeramente...
Petróleo: El precio del petróleo ha vuelto al nivel que tenía antes del estallido de la guerra rusa en Ucrania Las opciones...
Los mercados bursátiles europeos cotizan a la baja DE30 rebota 200 puntos desde los mínimos diarios Allianz no venderá...
CHNComp chino cotiza un 25% más bajo en lo que va del año El índice cotiza casi un 30% por debajo de los mínimos...
El índice ZEW cae a -39,3 con la expectativa de una publicación de 10,5, y el nivel anterior de 54,3 puntos. Por supuesto, una publicación...
Perspectivas económicas tras la guerra de Ucrania 📉 ¡Acompáñanos en directo y mantente informado con los mejores de la mano...
El retroceso en el mercado del petróleo continúa con Brent acercándose a $ 100 por barril hoy y WTI cotizando cerca de $ 97 por barril....
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja Otra ronda de conversaciones Rusia-Ucrania Inflación de los producPPI...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja debido a que las acciones tecnológicas se vieron presionadas...
Las acciones del gigante tecnológico chino Tencent han vuelto a estar bajo presión después de que funcionarios del banco central de...
La aversión al riesgo volvió a los mercados después de que EE. UU. notificara a sus aliados que China ha señalado su disposición...
Durante la sesión de hoy el Euro continúa liderando las ganancias entre las principales divisas, a pesar de las recientes caídas registradas...
