ÚLTIMA HORA: ¡Se informa que China está lista para brindar apoyo militar a Rusia!
La aversión al riesgo volvió a los mercados después de que EE. UU. notificara a sus aliados que China ha señalado su disposición...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Durante la sesión de hoy el Euro continúa liderando las ganancias entre las principales divisas, a pesar de las recientes caídas registradas...
Los precios del petróleo cayeron drásticamente durante la sesión de hoy y alcanzaron el nivel más bajo desde principios de...
La agencia IFX ha dicho que Rusia podría suspender sus exportaciones de trigo, maíz, arroz y cebada entre el 15 de marzo y el 30 de junio....
Acciones estadounidenses abrieron mixtas Las esperanzas en las conversaciones sobre Ucrania elevan la confianza del mercado Las acciones de Alibaba...
Musk no planea vender sus posesiones de criptomonedas Los grandes inversores de billetera de Cardano aumentan sus participaciones La...
Los índices europeos borran las ganancias de la mañana DE30 retrocede después de una prueba fallida del área...
Las conversaciones con Irán se suspendieron después de que las partes no lograron llegar a un acuerdo. Rusia se negó a llegar a un...
Los mercados bursátiles europeos lanzan una nueva semana al alza Reunión de altos funcionarios estadounidenses y chinos en...
Las acciones en Asia cotizaron mixtas. Nikkei ganó un 0,6%, S&P/ASX 200 agregó un 1,2% mientras que Kospi bajó un 0,6%. Los...
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Las acciones de Rivian (RIVN.US) caen más de un 6,0% el jueves después de que el fabricante de vehículos eléctricos publicara...
El sentimiento de aversión al riesgo volvió a los mercados después de que el Jerusalem Post informara que, según funcionarios...
El par USDJPY subió casi un 1,0% durante la sesión de hoy, alcanzando sus niveles más altos desde enero de 2017, ya que...
El presidente de los Estados Unidos acaba de terminar su discurso sobre las nuevas sanciones contra Rusia. Estados Unidos ha decidido prohibir...
BOFA emitió una recomendación para el par EURJPY El banco recomenda tomar una posición bajista con los siguientes niveles: Entrada:...
La guerra Rusia-Ucrania sigue siendo el tema principal en los mercados. Como ninguna de las partes quiere suavizar sus líneas rojas, la...
La economía canadiense creó 336,6 mil puestos de trabajo en febrero, despues de una caída de -200,1 mil en enero y superó las...
Las acciones americanas aperturan al alza Biden quiere modificar las relaciones comerciales actuales con Rusia Rivian (RIVN.US) se encuentra bajo...
