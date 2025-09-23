ÚLTIMA HORA: El EUR se fortalece tras la decisión del BCE
El BCE dejó su tipo de interés de referencia sin cambios en el 0,00 %, como se esperaba. El BCE revisó el calendario de compras de...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices europeos retroceden tras el repunte del lunes DE30 se retira del área de 14,000 pts Bayer vende unidad de pesticidas...
Terminó la reunión entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia en Antalya, Turquía, y los líderes de ambas...
Una reversión masiva de riesgo que ocurrió ayer empujó el precio del oro por debajo de los 2.000$ por onza. Los informes de noticias...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para abrir planos El BCE anunciará su decisión de política a las...
Los índices estadounidenses subieron ayer en medio de noticias algo más optimistas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El S&P...
Los índices europeos registraron un rebote monstruoso Estado de ánimo optimista en Wall Street Materias primas bajo presión,...
Las acciones de Stitch Fix (SFIX.US) se desplomaron más de un 26,0 % en la etapa previa a la comercialización después de que el servicio...
La segunda parte del día trae una continuación del rally en EE.UU. En Wall Street el sentimiento de aversión al riesgo dominó...
Los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias el miércoles, mientras que los precios del petróleo cayeron más...
ORO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro, donde se pudo observar una mayor volatilidad en los últimos días. Mirando...
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Inventarios...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Apple presentó un iPhone 5G más económico Las acciones de Bumble (BMBL.US) suben...
Asesor del presidente Zelensky indica que Ucrania está lista para una solución diplomática. Sin embargo, establece condiciones: Ucrania...
El mercado de criptomonedas reaccionó con euforia a los informes sobre la regulación de la industria en los EE. UU. Probablemente por error...
