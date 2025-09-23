APERTURA DE MERCADO AMERICANO
EN 15 MINUTOS damos inicio a una nueva apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El escenario de que los precios del petróleo alcanzaran los 100 dólares por barril parecía muy poco probable en 2021, pero aquí...
Rally de los índices bursátiles europeos DE30 supera la resistencia en 13,330 pts Continental advierte sobre el impacto...
Hoy se pueden observar fuertes ganancias en todo el mercado de criptomonedas. Se espera que el presidente de EE. UU., Joe Biden, firme hoy una Orden Ejecutiva...
Las criptomonedas captaron una oferta durante la sesión asiática con Bitcoin saltando casi un 8% a $ 41,500 después de que los comentarios...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para abrir al alza Informe del DOE sobre inventarios de petróleo Los mercados...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja, pero ligeramente por debajo de los mínimos diarios. El S&P...
Estados Unidos anunció una prohibición a las importaciones de petróleo ruso Rusia limitará las exportaciones de ciertas...
Las acciones borraron algunas de las ganancias recientes después de que Putin firmara un vago decreto sobre el bloqueo de las exportaciones y materias...
En la bolsa de valores de metales de Londres, los precios del níquel causaron confusión hoy, al notarse un aumento de varias decenas por...
En los últimos minutos podemos observar una fuerte reactivación en el mercado de valores. Los inversores se apresuraron a comprar acciones...
El presidente Biden anunció un embargo sobre la importación de petróleo, gas y energía rusos a los EE. UU. como parte de las...
El precio del oro subió más del 3% durante la sesión de hoy debido a que las incertidumbres geopolíticas y económicas...
Aunque han pasado dos meses desde la publicación de sus resultados, pero Sunrun Inc. (RUN.US) es el principal proveedor de servicios residenciales...
La Casa Blanca prohibirá las importaciones rusas de petróleo, gas y carbón Shell (RDSA.US) se disculpa por comprar petróleo...
La industria de las criptomonedas ha continuado su tendencia a la baja desde principios de 2022, y todos los intentos de recuperación hasta ahora...
Petróleo Estados Unidos y la Unión Europea aún consideran la posibilidad de imponer una prohibición total sobre el petróleo...
Según los rumores que aparecieron el viernes, Estados Unidos decidirá imponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón...
