ÚLTIMA HORA: Estados Unidos impondrá un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos
Según los rumores que aparecieron el viernes, Estados Unidos decidirá imponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Wheaton Precious Metals (WPM.US) es una empresa con sede en Canadá que extrae y vende metales preciosos, principalmente oro, plata, paladio y cobalto....
Los índices europeos se recuperan de la caída de la mañana DE30 intenta superar los 13,000 pts pero falla Nordex...
A pesar de una sesión bastante pobre en Wall Street y Asia para operaciones de riesgo, los activos de riesgo europeos ganaron tras el inicio de...
Los índices bursátiles europeos iniciaron la negociación de hoy a la baja, pero lograron recuperar la mayoría de las pérdidas...
El NÍQUEL sigue siendo uno de los commodities más volátiles. El precio de este metal industrial se negoció brevemente por encima...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja El níquel está subiendo, las materias primas energéticas detienen...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer en medio de un aumento en los precios de las materias primas energéticas. El S&P 500...
Estados Unidos suspenderá los lazos comerciales con Rusia, incluidas las importaciones de energía La UE busca solo una "eliminación...
Los estados de ánimo se deterioraron significativamente durante la segunda mitad de la sesión de hoy. Antes de que los alcistas abiertos...
Los últimos días han traído una gran apreciación del CHF, y la escala de este movimiento se ilustra claramente en el gráfico...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) subieron un 70 % después de que GameStop Chair...
Cameco (CCJ.US) es un productor y proveedor canadiense de uranio, el principal combustible para reactores nucleares. Las acciones de la empresa están...
Se puede observar un movimiento de recuperación en los mercados bursátiles europeos y en los futuros de índices de EE. UU. tras una...
