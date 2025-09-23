ÚLTIMA HORA: Los mercados se recuperan con la esperanza de negociaciones
Se puede observar un movimiento de recuperación en los mercados bursátiles europeos y en los futuros de índices de EE. UU. tras una...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Ucrania ahora puede recibir donaciones hechas en Dogecoin (DOGE) Lanzamiento público de la billetera MyDoge para usuarios de iOS El...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 rebota en un retroceso del 78,6% en el área de 12.400 pts Puma cierra tiendas en Rusia Los...
El oro está probando una vez más 2.000$ por onza de área. El primer intento de romper por encima se hizo durante la sesión...
Los precios del petróleo iniciaron la negociación de la nueva semana con grandes brechas de precios alcistas. Los precios comenzaron a negociarse...
Se espera que los mercados bursátiles europeos abran a la baja Los precios del petróleo suben por el riesgo de sanciones rusas Se...
Los precios del petróleo subieron al comienzo de una nueva semana y el Brent alcanzó el nivel más alto desde 2008. El Brent se...
Bolsas europeas cierran a la baja por preocupaciones sobre Ucrania Wall Street retrocede a pesar del informe optimista de NFP Zelensky...
Las acciones de Smith & Wesson (SWBI.US) cotizan casi un 14% a la baja después de que el productor de armas de fuego informara resultados trimestrales...
El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó que el mes pasado, la economía de EE. UU. agregó 678 000...
La guerra entre Ucrania y Rusia ha sido el tema principal de los medios de comunicación en las últimas semanas, y el conflicto no parece...
La guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo un tema clave en los mercados. Si bien los precios de los activos ya no son tan reactivos a las noticias de...
Rusia no solo es un importante productor y exportador de trigo y otros productos agrícolas. Rusia es el mayor exportador de fertilizantes, incluidos...
La situación en el mercado de las criptomonedas sigue siendo incierta, a pesar de las especulaciones sobre el creciente interés de los oligarcas...
Acciones estadounidenses abrieron a la baja ante escalada de agresión rusa Informe NFP por encima de las expectativas Las acciones de Gap...
La economía estadounidense agregó inesperadamente 678 000 empleos en febrero, en comparación con el aumento de 467 000 de enero...
Bitcoin cayó por tercer día consecutivo el viernes cuando la guerra en Ucrania se intensificó y el aumento de los precios del petróleo...
