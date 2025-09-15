Dólar en Chile cede levemente terreno en apertura, pero se mantiene influenciado por factores externos
El tipo de cambio USDCLP comenzó la sesión con una ligera baja de 0,1%, ubicándose en torno a los 933 pesos por dólar....
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El tipo de cambio USDCLP comenzó la sesión con una ligera baja de 0,1%, ubicándose en torno a los 933 pesos por dólar....
Variación del empleo en Canadá: 7.4 mil (previsión: 5 mil; dato anterior: -32.6 mil) Tasa de desempleo en Canadá:...
Varios funcionarios de la Reserva Federal han comentado sobre el estado de la economía y la política monetaria de Estados Unidos. A continuación,...
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron en línea con otros índices de Wall Street, ya que Donald Trump sugirió que aplicar aranceles del...
Los futuros del petróleo crudo WTI se encaminan a un cierre semanal positivo, con un alza del 1,5% el viernes, ya que los inversores esperan resultados...
La demanda récord de Ethereum continúa por segundo día consecutivo. El precio del segundo proyecto más grande de criptomonedas...
El índice Dax 40 ha alcanzado un nuevo máximo histórico tras el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido,...
Hoy la atención de los inversores se centrará principalmente en los discursos de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aparte...
Este fin de semana se celebrarán en Suiza las conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China. Serán las primeras...
Las acciones se disparan tras el acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido, con el S&P 500 subiendo un 1,4% hasta los 5.686 puntos, el Dow...
Tras la presentación del acuerdo comercial con el Reino Unido por parte de Trump, el mercado muestra un giro hacia activos de mayor riesgo. Los...
El presidente Trump presentó el jueves un nuevo marco comercial con el Reino Unido, lo que impulsó el sentimiento de los inversores y llevó...
El mercado del oro vive un momento de transición tensa. Tras la reunión de la Fed del 7 de mayo, donde Powell dejó los tipos sin cambios...
El peso chileno inició la jornada del jueves con una depreciación del 0,4%, ubicándose en torno a los 948 pesos por dólar,...
Las ventas mayoristas en EE.UU. para el mes de abril registraron un crecimiento mensual del 0,6%, frente al 0,9% esperado y el 2,4% del mes anterior. Los...
Cambio en inventarios de gas natural (EIA) Variación (en miles de millones de pies cúbicos - BCF): 104B Pronóstico:...
Ethereum ha subido más de un 9% en la jornada de hoy, poniendo a prueba una resistencia clave en el nivel de 2.000 USD. La mejora del sentimiento...
La administración Trump planea rescindir los controles a la exportación de chips de IA establecidos durante la era Biden, incluida...
Tras la conferencia de ayer del presidente de la Reserva Federal, la atención de los inversores se dirige al Banco de Inglaterra, que anunciará...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street celebra estabilidad de la Fed y acuerdo comercial con Reino Unido mientras...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor