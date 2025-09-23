ÚLTIMA HORA: USD se fortalece después de datos optimistas de NFP
La economía estadounidense agregó inesperadamente 678 000 empleos en febrero, en comparación con el aumento de 467 000 de enero...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Bitcoin cayó por tercer día consecutivo el viernes cuando la guerra en Ucrania se intensificó y el aumento de los precios del petróleo...
EN 15 MINUTOS damos inicio al último seminario de la semana de apertura. Conéctate con nosotros aquí:
Los estados de ánimo de aversión al riesgo se pueden detectar durante la sesión de negociación europea de hoy con las acciones...
Las acciones europeas cotizan a la baja DE30 prueba un retroceso del 61,8% del movimiento alcista iniciado en noviembre de 2020 Daimler...
Los precios del petróleo subieron desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. El crudo captó una oferta ya que los inversionistas...
Las acciones de Burlington Stores (BURL.US) se desploman más de un 10% durante la sesión de hoy después de que la empresa de grandes...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja El ataque a la planta de energía nuclear de Ucrania domina los titulares El...
Los índices de Wall Street bajaron ayer. El S&P 500 cayó un 0,53 %, el Dow Jones bajó un 0,29 % y el Nasdaq disminuyó...
Los índices europeos terminaron fuertemente a la baja Mayor volatilidad en Wall Street Nuevas sanciones a los oligarcas pro-Putin...
Los índices globales repuntaron levemente luego de las noticias de la segunda ronda de negociaciones entre los delegados de Ucrania y Rusia. El...
Ucrania y Rusia como importadores de café La guerra genera mucha incertidumbre en los mercados, especialmente cuando ambos lados del conflicto...
Los mercados bursátiles mundiales retrocedieron por la tarde borrando las ganancias iniciales en medio de más comentarios agresivos de Powell...
El PMI de servicios ISM para EE. UU. cayó a 56,50 en febrero desde 59,9 en el mes anterior, muy por debajo de las expectativas de los analistas...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza El acuerdo iraní podría cerrarse en breve Las solicitudes semanales de desempleo cayeron...
Los países occidentales golpean a Rusia con sanciones de gran alcance Rusia toma represalias e impone sanciones al mundo occidental Las...
Reza Zandi, un conocido reportero que sigue los mercados petroleros de Medio Oriente, escribió en Twitter que se acordó el acuerdo nuclear...
El índice de referencia alemán no pudo continuar el jueves con la recuperación de ayer. D1 El DE30 cotiza en rojo por debajo...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,215 millones en la semana que finalizó el 26 de febrero, en...
