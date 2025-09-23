DE30: Los índices europeos frenan la venta masiva y se recuperan ligeramente
Los índices europeos cotizan ligeramente al alza DE30 intenta volver a subir por encima de los 14.000 pts Airbus detiene las entregas...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los precios de los contratos europeos de emisión de CO2 (EMISS) se desplomaron esta semana y ahora cotizan más de un 30 % por debajo de los...
El mercado europeo inició una sesión a la baja Powell testificará en el Congreso Se espera que el Banco de Canadá...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja debido a que el conflicto en Ucrania amenaza las cadenas de suministro...
Las bolsas europeas cerraron fuertemente a la baja Wall Street prolonga caídas Los precios de las materias primas energéticas aumentaron...
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. subió a 58,6 en febrero desde 57,6 en el mes anterior y las expectativas de los analistas de 58. Los datos de...
Lucid Group (LCID.US) se desplomó más de un 16% después de que el productor de vehículos eléctricos informara resultados...
El precio de Cardano (ADA) aumentó casi un 15% desde el colapso provocado por el estallido de la guerra en Ucrania. Según el consenso...
Los futuros del crudo WTI subieron más del 8,0% a más de $103 por barril, el nivel más alto desde 2014, ya que los inversores siguen...
El PMI manufacturero del ISM para EEUU saltó a 58,6 en febrero desde 57,6 en el mes anterior, y superó las expectativas de los analistas...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Los tanques rusos avanzan sobre Kiev Las acciones de Kohl's (KSS.US) suben a pesar de los resultados...
PETRÓLEO El precio del Brent saltó por encima de los 100 dólares el barril. El petróleo WTI está a solo...
Las acciones de Target (TGT.US) subieron más del 11,0 % antes de la apertura después de que un importante minorista de EE. UU. publicara...
La tasa de inflación anual en Alemania aumentó al 5,1 % interanual en febrero, la más alta desde junio de 1992 desde el 4,9 % interanual...
BAE Systems (BA.UK) ha tenido una tendencia ascendente desde el ataque de Rusia a Ucrania. La situación en Europa no parece enfriarse y Occidente...
Rivian Automotive, Inc. (RIVN.US) dará a conocer sus esperados resultados del último trimestre de 2021 el próximo 10 de marzo mientras...
