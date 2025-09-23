📊 Los índices caen y el petróleo sube
Si bien los principales índices bursátiles europeos iniciaron la negociación de hoy con pocos cambios, la debilidad llegó más...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 prueba el soporte clave por debajo de 14,180 pt Resultados de HelloFresh, Covestro y Symrise Algunos...
El inicio de la invasión rusa de Ucrania y el repunte de las tensiones geopolíticas desencadenaron un vuelo a la seguridad la semana pasada....
Los mercados bursátiles europeos abren con pocos cambios Índice manufacturero ISM de EE. UU. de febrero, PMI finales de Europa Informe...
Los índices estadounidenses terminaron el comercio de ayer mixtos. S&P 500 cayó un 0,25%, Dow Jones bajó un 0,49% mientras...
Bolsas europeas cierran a la baja Estados de ánimo positivos encontrados en Wall Street Los precios de las materias primas agrícolas...
Dos importantes bolsas de valores de EE. UU., Nasdaq y NYSE, han anunciado que suspenderán temporalmente la negociación de acciones en empresas...
Los principales índices de Wall Street borraron algunas de las pérdidas iniciales mientras los inversores monitorizan los desarrollos relacionados...
ANZ ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par en los siguientes...
Las tensiones en Europa del Este se intensificaron durante el fin de semana y provocaron fuertes caídas en los activos de riesgo poco después...
Hoy, las acciones expuestas al uranio, incluido uno de los mayores productores, Cameco (CCJ.US), están subiendo con fuerza. Otros productores de...
El contrato basado en el índice alemán DAX (DE30) se abrió hoy con una enorme brecha de precios bajista. A pesar de los arduos intentos...
¡Ya estamos en directo! Arranca la semana y analizamos la última hora de los mercados debido a la situación actual del conflicto...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Funcionarios de Ucrania y Rusia se reúnen en la frontera de Bielorrusia Berkshire Hathaway...
El gobierno de Ucrania emitió un llamamiento directo para las donaciones de criptomonedas Putin puso en alerta a sus fuerzas nucleares El...
Las acciones de empresas del sector militar están ganando antes de que se abra el mercado estadounidense. General Dynamics (GD.US), Kratos (KTOS.US),...
Las acciones rusas en Londres se desploman en medio de las sanciones Los bancos europeos se ven afectados por el aislamiento ruso de SWIFT BP...
