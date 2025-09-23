Gráfico del día - PALADIO
Los anuncios realizados por los países occidentales durante el fin de semana han conmocionado a los mercados financieros en el lanzamiento de la...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados europeos abrirán a la baja después de que Occidente dijera que Rusia quedará aislada SWIFT Las conversaciones...
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Los futuros de los índices de EE. UU. y Europa lanzaron una nueva semana a la baja a medida que Occidente se movió para imponer sanciones...
Bolsas europeas cerraron sesión al alza Wall Street rebota con fuerza Materias primas bajo presión Los índices europeos...
Las acciones de Beyond Meat (BYND.US) cayeron más del 10,0% durante la sesión de hoy después de que el fabricante de sustitutos de...
BofA ha publicado una recomendación en el par de divisas EURCHF . El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes...
La última semana de febrero trajo un sentimiento relativamente pesimista en el mercado de criptomonedas. Todo porque se materializaron los más...
Se cumplió el peor escenario posible: Rusia lanzó la invasión militar de Ucrania. Al principio, se detectó una reacción...
Kratos (KTOS.US) es una compañía aeroespacial y de defensa, con sede en EEUU, que opera en las siguientes áreas: sistemas de...
La lectura final del Índice de Sentimiento Económico de la Universidad de Michigan ha reflejado una caída en dirección a los...
US30 y US500 se revalorizan, mientras US100 queda rezagado Rusia anuncia su intención de dialogar con Ucrania Foot Locker (FL.US) se...
En términos interanuales, la inflación PCE subyacente subió hasta el 5,2 % desde el 4,9 % del mes anterior y superó las estimaciones...
El mercado de criptomonedas ha experimentado un repunte después de que las nuevas sanciones impuestas a Rusia resultaron ser menos severas de lo...
Los mercados bursátiles mundiales han estado en modo de recuperación desde el jueves por la noche cuando Estados Unidos anunció un...
El mercado de valores europeo cotiza al alza DE30 todavía cotiza cerca de la zona de soporte de 14,180 pts BASF cae por el decepcionante...
El lanzamiento de una acción militar contra Ucrania por parte de Rusia ha provocado una venta masiva de pánico no solo en los mercados bursátiles...
