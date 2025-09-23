Calendario económico: reunión virtual de la OTAN, datos de PCE de EE. UU.
Los mercados bursátiles europeos se preparan para abrir al alza Las sanciones occidentales a Rusia son menos severas que el miedo Reunión...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los mercados bursátiles europeos se preparan para abrir al alza Las sanciones occidentales a Rusia son menos severas que el miedo Reunión...
Los índices estadounidenses experimentaron un gran cambio ayer después de que Joe Biden anunciara un nuevo paquete de sanciones a Rusia....
Las acciones europeas se desploman cuando Rusia invade Ucrania Los índices estadounidenses intentan borrar las pérdidas iniciales Estados...
El presidente Biden anunció nuevas sanciones contra Moscú. Estados Unidos bloqueará cinco importantes bancos rusos y limitará...
BofA emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Las acciones de Moderna (MRNA.US) subieron más del 10% durante la sesión de hoy después de que el fabricante de vacunas informara...
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de crudo...
EN 15 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario especial con Pablo Gil. Conéctate a través del siguiente video:
El par GBPUSD cayó un 1,6 % al nivel más bajo desde diciembre de 2021, mientras que el EURUSD cayó más de un 1,50 % el jueves,...
Las acciones estadounidenses caen con fuerza cuando Rusia invade Ucrania Las solicitudes semanales de desempleo caen más de lo esperado Las...
El índice de referencia alemán cae por debajo de la marca redonda de 14.000 puntos el jueves. Gráfico MN La caída de...
La economía de los EEUU avanzó un 7,0 % anualizado en el cuarto trimestre de 2021, ligeramente superior al 6,9 % de la estimación...
Las criptomonedas como activos de alto riesgo han sufrido tras las inquietantes noticias de Ucrania. La mayoría de los inversores no esperaban que...
EN 15 MINUTOS damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
El peor de los casos, la invasión rusa de Ucrania, se está materializando. Condenamos esta agresión e intentamos analizar sus consecuencias...
El inicio de la invasión rusa a Ucrania es un evento importante en los mercados hoy y probablemente seguirá siéndolo en los próximos...
La industria armamentística es uno de los pocos sectores de la economía que gana en medio de los temores y la mayor probabilidad de conflicto...
La invasión rusa a Ucrania ha enviado los mercados bursátiles europeos y los futuros de acciones globales en caída libre. Mientras...
Analizamos las 11:30h la última hora de los mercados respecto a la situación actual del conflicto Ucrania-Rusia tras los últimos...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor