ÚLTIMA HORA: ¡RUS50 cae más del 30%!
El inicio de la invasión rusa a Ucrania ha sido condenado por la comunidad internacional y Occidente prometió severas sanciones. Se puede...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Rusia invadió Ucrania, el mundo espera la respuesta de Occidente Los índices europeos se preparan para una caída masiva...
Noticias clave sobre la invasión rusa a Ucrania Rusia invadió Ucrania. El ejército ruso se trasladó al territorio de...
La guerra casi a gran escala contra Ucrania se ha hecho realidad. Putin declaró durante un discurso nocturno que ordenó una operación...
Las acciones mundiales bajo presión después de los informes de defensa de EE. UU. Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia Los...
El Departamento de defensa estadounidense anunció: Las tropas de Putin que estacionan alrededor de Ucrania están tan listas como...
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE.US) suben casi un 12,0% durante la sesión de hoy a pesar de que la compañía de vuelos espaciales...
La aversión al riesgo volvió a los mercados tras el inicio de la sesión estadounidense. Las acciones se vieron afectadas y algunos...
Los índices estadounidenses retrocedieron bruscamente después de que Washington advirtiera a Ucrania que podría ocurrir un posible...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza US500 rebotó en la principal zona de soporte El precio de las acciones de Tenneco (TEN.US)...
Palo Alto Networks es una empresa de ciberseguridad. La empresa entregó un informe del cuarto trimestre de 2021 muy exitoso que superó las...
EN 15 MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros en el siguiente video:
Las acciones de Lowe's (LOW.US) subieron más de un 2,5 % antes de la comercialización después de que la cadena de mejoras para...
EN 15 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario de apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba 15,800 pts área Resultados de Puma y Telefónica Deutsche Los índices...
Desafortunadamente, las tensiones en el este de Ucrania se intensificaron tras el final de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Si bien...
Los países occidentales comenzaron a imponer sanciones a Rusia por su violación de la frontera con Ucrania. Se impusieron sanciones a las...
Las bolsas europeas abrieron ligeramente al alza Occidente impone sanciones a Rusia Resultados de Booking y Ebay Los mercados bursátiles...
El conflicto real entre Rusia y Occidente está presionando a los activos de riesgo. Sin embargo, algunas materias primas se benefician de estas...
