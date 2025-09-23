Resumen de la mañana
Los índices de EEUU cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,01 %, el Dow Jones bajó un 1,42 % y el...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices de EEUU cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,01 %, el Dow Jones bajó un 1,42 % y el...
Los índices europeos cerraron la sesión con ánimos mixtos Wall Street baja, S&P 500 toca mínimo de 4 semanas Rusia...
El reconocimiento de ayer de la independencia de las dos repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk fue recibido con desaprobación por...
Los principales índices estadounidenses profundizaron el movimiento a la baja antes del muy esperado discurso del presidente Biden sobre Ucrania...
El cripto multimillonario Vitalik Buterin de Ethereum, compartió sus propias observaciones sobre el mercado de criptomonedas según Bloomberg: La...
El presidente Putin confirmó que Rusia reconoce fronteras ampliadas de las repúblicas separatistas en el Donbas. Jefe de Rusia no indicó...
Las acciones de DraftKings (DKNG.US) borraron las pérdidas previas a la comercialización y subieron casi un 4% el martes, a pesar de que...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
EN BREVE, iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil sobre lo que viene ocurriendo con Rusia y Ucrania. Conéctate aquí:
YA ESTAMOS EN VIVO con un nuevo seminario de Pablo Gil. Conéctate aquí:
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EEUU disminuyó a 110,5 en febrero, desde el 111,1 revisado a la baja...
El PMI manufacturero de IHS Markit para EEUU subió a 57,5 en febrero desde 55,5 en enero y superó las previsiones del mercado de 56,0,...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Rusia enfrenta sanciones luego de que Putin enviara fuerzas a las regiones separatistas de Ucrania Las...
Conoce la situación actual del conflicto Ucrania-Rusia tras el discurso ayer del Presidente ruso. Sigue el análisis de Pablo Gil sobre cómo...
Las acciones de NIO (NYSE: NIO) han perdido hasta un 70% de su capitalización desde que lograra sus máximos cercanos a los 67$ en enero de...
EN 10 MINUTOS iniciamos una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
BRENT Rusia reconoció repúblicas separatistas en Donbass. Rusia envió una misión de mantenimiento de la paz a la región,...
Alemania ha tomado medidas para detener el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia, anunció hoy el canciller Olaf Scholz,...
Lockheed Martin (LMT.US), el gigante de la defensa estadounidense, fabricará un prototipo de la red 5G 'OSIRIS' de próxima generación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor