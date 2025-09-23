Gráfico del día - GOLD
El precio del oro subió la semana pasada en medio de una situación aún tensa en la parte oriental de Ucrania. Occidente continúa...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices Flash PMI de Francia y Alemania se publicaron esta mañana a las 8:15 am GMT y 8:30 am GMT, respectivamente. El mercado esperaba...
Los mercados europeos prevén una apertura al alza Flash PMI de Europa Días festivos en Estados Unidos y Canadá Los...
Los inversores de Asia iniciaron una nueva semana con un estado de ánimo pesimista. El Nikkei cayó casi un 0,8 %, los índices de...
Es difícil decir que la situación ha cambiado significativamente en los últimos días. De hecho, la tensión en torno...
Barclays ha publicado una recomendación en el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes...
La discusión sobre el mercado de las criptomonedas está cobrando impulso. La SEC respondió al político estadounidense Tom...
General Dynamics (GD.US) es una de las mayores empresas del sector aeroespacial y de defensa de EE. UU. La empresa se dedica a la producción de...
El par EURUSD se recuperó bruscamente en los últimos minutos debido a la fortaleza del euro. Además, vemos una recuperación...
Se espera que la situación tensa en torno a Ucrania también domine el estado de ánimo del mercado la próxima semana. La posibilidad...
El petróleo crudo se está preparando para su primera pérdida semanal después de 8 semanas de subidas constantes. Últimamente...
Las acciones de Roku cayeron un 25% el viernes a pesar de los beneficios mejores de lo esperado para su último trimestre. Sin embargo, el gigante...
Las acciones de EE. UU. Abrieron en modds mixtos Líderes separatistas en el este de Ucrania ordenan evacuación de civiles Las acciones...
Podemos observar un aumento de la volatilidad en algunos mercados hoy, aunque los movimientos en este momento no son significativos. El EURUSD cayó...
Los datos de ventas minoristas de Canadá para diciembre se publicaron a la 1:30 p. m. GMT. El informe resultó ser mixto y provocó...
Bitcoin recibió un golpe ayer cuando los informes de tropas ucranianas y separatistas prorrusos intercambiando fuego en el este de Ucrania aumentaron...
