Invertir en uranio: ¿es la energía nuclear la solución energética?
¿Podrán los robots conducir por nosotros en el futuro? ¿Serán capaces de realizar cirugías con un alto nivel de precisión?...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Nomura ha publicado una recomendación para el par de divisas GBPAUD. La institución recomienda tomar una posición corta pendiente...
Estados Unidos – Datos de empleo: Productividad no agrícola (T1): dato actual -0,8 % frente a previsión -0,4 % trimestral;...
La carrera por las Reservas Estratégicas de Bitcoin ha comenzado, y otro estado estadounidense — Arizona — se suma al juego. Tras esta...
El Banco de Inglaterra ha anunciado un recorte de 25 puntos básicos de sus tipos de interés, que pasan de un 4,50% a un 4,25%. La proporción...
Las bolsas europeas se muestran alcistas tras el impulso dado por la Casa Blanca a las empresas de semiconductores .El Dax 40 avanza un 1,1 % en el mercado...
El precio del token Trump sube casi un 13% después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que pronto firmará un importante “acuerdo”...
Los futuros del Nasdaq 100 suben un 1,3%, superando los 20.100 puntos, en medio del optimismo generado por los informes de prensa que sugieren que Trump...
Tipo de depósito del Banco de Noruega : 4,5%. El cruce dólar estadounidense/corona noruega (USD/NOK) detuvo su tendencia bajista tras...
Tipo de interés oficial del Riksbank: 2,25%. Se mantienen los tipos sin cambios.
Dejamos atrás la reunión de la Fed, pero la semana de los bancos centrales no termina aquí. El Banco de Inglaterra anunciará...
Los índices americanos cerraron la sesión de ayer en positivo a pesar del discurso sobrio de Jerome Powell en la conferencia de prensa posterior...
Producción industrial alemana Producción industrial alemana: valor real 3,0% intermensual. Pronóstico 0,9%. Dato previo de -1,3%. Balanza...
Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron la jornada con leves alzas. El S&P 500 (US500) subió un 0,6 %, mientras que el...
La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo sin cambios la tasa de interés en 4,5 %. Ahora, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comenta sobre la economía...
Decisión sobre las tasas de interés en EE. UU.: 4,5 %, en línea con lo esperado (4,5 %) y sin cambios respecto al nivel previo. Los...
Las acciones de Alphabet (Alphabet Inc.) registraron una caída del 8 % tras conocerse que Apple (Apple Inc.) planea incorporar funciones de inteligencia...
