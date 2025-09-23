Las acciones de las aerolíneas vuelven a dispararse
Las acciones de las compañías aéreas han estado cayendo recientemente debido a la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania,...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Nvidia (NVDA.US) publicará los resultados el miércoles después del cierre de Wall Street. Las estimaciones sitúan que los beneficios...
Las criptomonedas se están recuperando de un retroceso reciente hoy. Las ganancias oscilan entre +1,4 % en el caso de BITCOINCASH y +7,0 % en el...
Los índices bursátiles europeos y los futuros de índices de EEUU subieron justo después del inicio de la sesión...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Datos de IPP de EE. UU. Informe del PIB de Polonia y la zona del...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer ligeramente a la baja. S&P 500 cayó un 0,38%, Dow Jones disminuyó...
Los índices europeos caen por tercera sesión en medio de crecientes tensiones geopolíticas Según los informes, las tropas...
Los principales índices reanudaron su movimiento a la baja después de que los funcionarios estadounidenses anunciaran que las imágenes...
El espectro de un conflicto armado, provocado muchas veces por las políticas expansivas de potencias como Rusia, siempre ha sido motivo de pánico...
Las acciones de Rivian Automotive (RIVN.US) subieron más del 12% el lunes después de que la compañía de fondos de George Soros...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Miguel Momobela inteviene en Negocios TV para darnos las claves del inicio de la semana actual. ¿Cómo reaccionan los mercados a la tensión...
Los futuros del índice bursátil de EE. UU. se recuperaron después de los comentarios de Lavrov Bullard de la Fed quiere adelantar...
Potential Russian invasion weighs on market moods Bitcoin hashrate surged to all-time highs Ethereum transaction fees fall to multi-month lows Cryptocurrencies...
Los índices bursátiles europeos y los futuros de EEUU subieron a primera hora de la tarde tras los comentarios del ministro de Relaciones...
