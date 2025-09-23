APERTURA DE MERCADO AMERICANO
EN 15 MINUTOS iniciamos el primer seminario de la semana con la apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
EN 15 MINUTOS iniciamos el primer seminario de la semana con la apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Los mercados financieros han sido bastante volátiles debido a las recientes incertidumbres geopolíticas entre Rusia y Ucrania. El mercado...
Los índices europeos se desploman DE30 intenta volver a subir por encima de los 15.000 pts Allianz compra participación...
El creciente riesgo de que Rusia invada Ucrania está provocando movimientos en los mercados financieros mundiales. Según informes de los...
Los principales índices bursátiles europeos inician una nueva semana con grandes diferencias de precios bajistas. Las caídas se profundizaron...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Posible conflicto entre Rusia y Ucrania para mantener los mercados en movimiento Actas del...
Los índices de Wall Street se vieron afectados el viernes por la noche después de que surgieran informes que decían que Estados...
La noticia proveniente de la inteligencia de EEUU de que la agresión rusa a Ucrania era un hecho, asustó a los mercados el viernes....
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Este viernes tarde se ve un gran aumento en la aversión al riesgo en respuesta a las noticias de la inteligencia estadounidense de que Rusia...
La última sesión y la semana en su conjunto no están terminando muy bien para la bolsa. Por supuesto, esto puede estar relacionado...
Según Intel (INTC.US), el mundo está entrando ahora en la era del Metaverso y la tecnología conocida como Web 3.0. La empresa también...
Otro aumento en la inflación del IPC de EE. UU. tomó a los mercados con la guardia baja y provocó una venta masiva en los mercados...
Delivery Hero (DHER.DE) es una corporación multinacional alemana que brinda servicios de entrega de alimentos y pedidos en línea. La empresa...
Nuevamente vemos una fuerte caída en el índice de confianza del consumidor de la UoM. Esta vez el índice cae casi a 60 puntos, la...
La última sesión de negociación de la semana en el mercado de valores de EE. UU. se abre con un estado de ánimo ligeramente...
EN 10 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros aquí:
EN MINUTOS iniciamos una nueva apertura de mercado. Conéctate con nosotros en el siguiente link:
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor