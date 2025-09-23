DE30 cae y prueba los 15.300 puntos
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 prueba 15,300 pts área Delivery Hero se hunde de nuevo Los mercados bursátiles...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La publicación de inflación de EEUU para enero de 2022 que se publicó ayer envió ondas de choque a través de los...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Flash UoM Data, decisión de tipos rusa El crecimiento del PIB del Reino...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer tras otra aceleración de la inflación del IPC estadounidense. S&P 500 cayó...
Estados de ánimo mixtos en Europa La inflación del IPC de EE. UU. es la más alta desde 1982 Incremento de volatilidad...
Los comentarios de Bullard , que es miembro con derecho a voto en 2022, causaron cierta volatilidad en el USD y los mercados bursátiles. Bullard...
Las acciones de Mattel (MAT.US) subieron más del 12% durante la sesión de hoy después de que el fabricante de juguetes informara resultados...
US30, al igual que otros futuros de los índices de EE. UU., se desplomó después de la publicación de los datos de inflación...
La inflación en EEUU en nuevo record desde hace 40 años La inflación subyacente es la más alta desde agosto de 1982 La...
Las acciones de Disney (DIS.US) iniciaron la sesión de hoy con una brecha de precios alcista de casi el 10 % después de que la compañía...
El IPC de EE. UU. ampliamente esperado para enero acaba de publicarse y mostró que las presiones inflacionarias sobre la economía siguen...
El índice de referencia alemán podría continuar su recuperación el jueves por cuarto día consecutivo. D1 El DE30...
Las acciones de Twitter (TWTR.US) subieron más del 5% en el mercado previo a la comercialización a pesar de que la empresa de redes sociales...
Uber informó ayer los resultados del cuarto trimestre de 2021 Los ingresos y el BPA superaron las expectativas El segmento de entrega...
Hoy a la 14:30h se publicarán los datos de inflación del IPC de EE. UU. Se espera otro récord de 40 años con una lectura de...
El café finalmente alcanzó nuevos máximos de varios años tras un movimiento lateral de 2 meses. El café cotiza...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
