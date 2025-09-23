APERTURA DE MERCADO AMERICANO
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La negociación de los mercados europeos es mixta DE30 retrocede después de un ataque fallido al 50% de retroceso Delivery...
La publicación de los datos del IPC de EEUU para enero es un evento clave del día. El informe se publicará a la 14:30h y se espera...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos del IPC de EE. UU. para enero a la 1:30 p. m. GMT Informes de ganancias...
Los índices estadounidenses tuvieron otra sesión consecutiva de fuertes ganancias. El S&P 500 ganó ayer un 1,45% mientras que...
Las bolsas Europeas cierran en verde Segundo día de subidas en Wall Street Las reservas de petróleo de USA caen inesperadamente Los...
Esta semana podemos observar fuertes aumentos en los precios del café. Actualmente, el precio del café se encuentra en su nivel más...
Según los analistas de uno de los bancos más grandes del mundo, Wells Fargo (WFC.US), el mercado de las criptomonedas aún es 'joven'...
Las acciones de Lyft (LYFT.US) subieron más de un 4,5 % durante la sesión de hoy después de que el proveedor de servicios de transporte...
Barclays emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Informe del Departamento de Energía de EEUU provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo y gasolina...
Las acciones estadounidenses abren al alza US2000 se acerca a una gran resistencia Las acciones de Chipotle Mexican Grill (CMG.US) suben...
DE30 Primero, veamos el índice alemán - DAX (DE30). Mirando el intervalo D1, se puede ver que la venta masiva reciente se detuvo una vez...
Peloton Interactive PTON.US es una empresa de medios y equipos de ejercicio. Los productos estrella de Peloton son las cintas de correr y las bicicletas...
Los Bancos Centrales cambian su discurso hacia un lenguaje más "hawkish" o agresivo pero la realidad es que salvo el Banco de Inglaterra...
La actividad de los inversores de Dogecoin ha aumentado significativamente en los últimos días después de un período de fuertes...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 cotiza un 1,5% más alto en el día Deutsche Bank cae en la venta de acciones de...
