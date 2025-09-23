Acciones de Crecimiento: Walt Disney Company
El miércoles 9 de febrero, el equipo de gestión de The Walt Disney Company (DIS.US) deberá publicar el desempeño financiero...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 rebotó en la resistencia local Henkel (HEN3.DE) planea crear una nueva unidad...
Las acciones chinas se vieron afectadas hoy en medio de las preocupaciones de que EEUU pueda sumar más empresas a la lista de control de exportaciones....
Índices europeos fijados para apertura mixta Datos de la balanza comercial de EEUU y Canadá Cambio en las existencias...
Los índices estadounidenses terminaron ayer cotizando mixtos. El S&P 500 cayó un 0,37%, el Dow Jones terminó sin cambios, el...
DE30 defiende una zona de soporte importante Sentimiento mixto en el mercado americano Sin mayor volatilidad en el mercado forex. El...
Intel (INTL.US) es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, proveedora de equipos informáticos de última generación....
Crédit Agricole ha publicado una recomendación en el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los...
La primera sesión en Wall Street de esta semana se abrió con un estado de ánimo mixto. Por un lado, los inversores están valorando...
Bitcoin superó los 42.000$ durante el fin de semana Polkadot consume una menor cantidad de electricidad en comparación con...
Estados de ánimo mixtos en los mercados bursátiles europeos DE30 está probando un fuerte nivel de soporte Aurubis AG (NDA.DE)...
El precio del crudo Brent extendió su reciente movimiento alcista y superó los 93$ por barril durante la sesión de hoy, alcanzando...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Discurso de la presidenta del BCE Lagarde a las 15:45 GMT A pesar de la sesión...
Las acciones en Asia negociadas mixtas con Nikkei cayeron un 0,78% y S&P/ASX 200 cayó un 0,14%. Kospi perdió un 0,32% mientras que...
