Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Cae la bolsa de valores en Europa Buen informe del mercado laboral en los EE.UU. Fortalecimiento del dólar Rebote en el mercado de criptomonedas El...
Las acciones del fabricante de vacunas BioNTech (BNTX.US), que produce vacunas en asociación con Pfizer (PFE.US), ya se han recuperado casi un 15%...
La criptomoneda más grande vuelve a estar por encima de la barrera psicológica de $40,000. Se produjo un aumento de casi $ 3,000 en solo...
Con el informe NFP de enero fuera del camino, la atención de los mercados se desplaza a otro dato clave para la Reserva Federal: el informe del...
El inicio comenzó con caídas ante el pesimismo a la lectura de NFP, aunque el mercado viró rápido ante el un...
Las acciones del gigante estadounidense Amazon (AMZN.US) subieron más de un 11 % antes de la apertura del mercado de cara al excelente informe del...
Acabamos de conocer los datos de enero de la economía canadiense. Los datos mostraron una caída en el empleo y la tasa de desempleo se aceleró...
La economía de EEUU agregó inesperadamente 467 000 empleos en enero, en comparación con el aumento revisado al alza...
El dólar estadounidense ha estado bajo presión recientemente debido a datos macro mixtos y perspectivas ligeramente peores de aumentos de...
Nuevo análisis de XTB. Amazon batió las expectativas del mercado tras publicar sus resultados al cierre de Wall Street. Arrancará...
Bolsas europeas borran ganancias iniciales Las ventas minoristas de la eurozona cayeron con fuerza en diciembre Linde (LIN.DE) firma un acuerdo...
Tras la publicación de sus resultados, Meta (FB.US) la compañía liderada por Mark Zuckerberg venía arrastrando una negociación...
El precio del crudo Brent saltó por encima de los 91,00 dólares por barril durante la sesión de hoy, alcanzando el nivel más...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Informes de empleos de EE. UU. y Canadá Datos de ventas minoristas de...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer fuertemente a la baja. El S&P 500 cayó un 2,44%, el Dow Jones bajó...
La sesión de hoy realmente trajo mucha volatilidad y muchos eventos. El desarrollo más importante parece ser la comunicación del BCE....
