La tecnología blockchain bajo el radar de Google
El gigante tecnológico estadounidense Alphabet (GOOGL.US) ha comenzado a explorar la tecnología blockchain y su potencial en el contexto...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El gas está en retirada hoy después de un fuerte repunte en los últimos días en previsión de la embestida del invierno....
Spotify (SPOT.US) es uno de los mayores proveedores de música en streaming con casi 500 millones de usuarios activos, incluidos casi 200 millones...
Ha habido informes de que algunos miembros del BCE creen que no se pueden descartar subidas de tipos de interés este año. Esto estaría...
Esta semana revisamos con Estrategias de Inversión los valores más negociados de la semana en el Ibex35. BBVA tras presentar resultados...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Simulación de Trading a manos de Pablo Gil, aprende análisis técnico uno de...
La sesión de negociación global de hoy trae una serie de publicaciones clave provenientes de las economías más avanzadas a...
EN 15 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario avanzado con Pablo Gil. Conéctate con nosotros aquí:
Las acciones de Meta (FB.US), la empresa matriz de Facebook, se desplomaron más del 20% antes de la apertura después de que el gigante de...
La rueda de prensa del BCE con Christine Lagarde está en marcha. Hasta ahora no hemos aprendido nada que pueda cambiar la cara actual de la política...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,238 millones en la semana que finalizó el 29 de enero, en...
The ECB left monetary policy unchanged during its February meeting. Interest rates were kept at record-low levels and confirmed it will discontinue...
EN 15 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario de apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Los datos del mercado laboral de EE. UU. suelen ser los datos mensuales más importantes para la mayoría de los inversores. Parecería...
Tal como suponían y pronosticaban los analistas, el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta...
El índice de referencia alemán ha corregido 200 puntos desde el máximo semanal alcanzado ayer. D1 El DE30 cotiza más...
Las bolsas europeas cotizan a la baja Decisiones del BCE y el BoE en el punto de mira Las acciones de Siemens Healthineers (SHL.DE) suben tras unos...
Nuevo análisis de XTB. Meta Platforms publicó esta madrugada sus resultados del último trimestre de 2021. Con un nuevo récord...
UK100 ha estado cotizando en un movimiento ascendente constante recientemente. La volatilidad puede aumentar por la tarde durante dos reuniones de política...
