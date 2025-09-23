Calendario económico: Los bancos centrales en el punto de mira
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza PMI de servicios finales de enero de Europa Servicios ISM de EEUU y solicitudes...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mayormente al alza. El S&P 500 subió un 0,94 %, el Dow Jones subió...
La sesión de hoy trajo una continuación de la liquidación del dólar, mientras que en el mercado de valores el estado...
Las acciones de PayPal (PYPL.US) están perdiendo casi un 25 % hoy en medio de la publicación por parte de la compañía de un...
Los futuros del gas natural cotizan casi un 12 % más hoy debido a los nuevos pronósticos que apuntan a mediados de febrero helados, lo que...
El Departamento de Energía de EEUU publicó un informe semanal sobre el cambio en los inventarios de petróleo de EE. UU. a las...
El inicio de la sesión de hoy en Wall Street trae subidas moderadas en la mayoría de los índices bursátiles. El índice...
Bitcoin Empecemos el análisis de hoy con el criptomercado. Las principales criptomonedas se han estado negociando en una tendencia a la baja...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo de EEUU en enero se publicó a la 14:15h. Se esperaba que los datos mostraran un aumento de 205.000...
Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) subieron considerablemente en la preapertura después de que el gigante tecnológico publicara impresionantes...
Pablo Gil analiza los temas más relevantes del mercado de la semana entre ellos lo ¿qué podemos esperar del BCE tras la...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza La tasa de inflación de la zona del euro alcanza un nuevo récord TeamViewer...
La tasa de inflación anual se aceleró por séptimo mes consecutivo a un máximo histórico del 5,1 % en enero de 2021 desde...
Un beneficio neto consolidado de 15.1 millones de EUR en el 4Q de 2021, y de 52 millones de EUR en todo 2021. Nuevo récord de nuevos...
El índice del dólar (USDIDX) continúa moviéndose a la baja por tercera sesión consecutiva, y el informe ADP de hoy,...
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente al alza Informe ADP de EEUU de enero Miembros de la OPEP+ se reúnen...
Los índices estadounidenses registraron otra sesión de ganancias sólidas. El S&P 500 ganó un 0,69 %, el Dow Jones subió...
