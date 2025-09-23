Resumen diario: Bolsas europeas cierran al alza, dólar extiende pérdidas
Los principales índices europeos cierran al alza en la jornada USD se debilita por segunda sesión consecutiva Estado de ánimo...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Nuevo análisis de XTB. Alphabet (Google) publicará sus resultados tras la campana de cierre de Wall Street de hoy. El mercado descuenta un...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Virgin Galactic es actualmente la única empresa que cotiza en bolsa que da exposición a la industria del turismo espacial. La empresa fue...
Nuevo análisis de XTB. Mañana 2 de febrero, Ana Botín presentará los resultados FY21 del banco que preside. Las estimaciones...
El ISM Manufacturing PMI para EE. UU. cayó a 57,6 en enero desde 58,8 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 57,5. El...
El ISM Manufacturero PMI para EEUU cayó por segundo mes consecutivo a 57,6 en enero desde 58,8 en diciembre, en comparación con las...
Acciones estadounidenses abrieron planas US30 rompió por encima de la principal zona de resistencia Las acciones de United Parcel Service...
EN 10 MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros aquí:
La sesión del martes está llena de publicaciones del PMI de todo el mundo. Los índices europeos finales no impresionaron a los inversores,...
La economía canadiense se expandió 0,6 % mes a mes en noviembre, tras un crecimiento de 0,8 % en octubre y por encima de las expectativas...
AMD (AMD.US) sigue teniendo la consideración de “mantener” por parte del consenso inversor, en vista del rendimiento del precio de las...
Petróleo: Goldman Sachs ve una perspectiva positiva para el mercado del petróleo, apuntando a $ 100 por barril en el tercer trimestre Por...
3 grandes empresas tecnológicas de EE. UU. informan resultados esta semana US100 bajó casi un 9% en lo que va del año Se...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 probado límite superior del canal Heidelbergcement gana después...
Miguel Momobela inteviene en Negocios TV para contarnos qué esperar esta semana primera semana del mes en los mercados además en una semana...
Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Australia dejó los tipos sin cambios en la reunión de hoy. El banco anunció que terminará...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza ISM manufacturero de EEUU de enero, informe mensual del PIB de Canadá Alphabet...
Los índices estadounidenses registraron otra sesión de ganancias sólidas. El S&P 500 ganó un 1,89 %, el Dow Jones subió...
