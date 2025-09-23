Resumen diario: Continúa el repunte del dólar
Las bolsas europeas cerraron la semana a la baja Wall Street oscila entre ganancias y pérdidas El precio de NATGAS se dispara antes de la...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El indicador de inflación favorito de la Fed: el deflactor PCE básico aumentó un 4,9 % interanual en diciembre, la mayor cantidad...
El precio de NATGAS en los EE. UU. está aumentando más del 10% hoy y está superando importantes niveles de resistencia. Inicialmente,...
" 3 escenarios de inversión para 2022", es un informe elaborado por el estratega jefe de mercados de XTB Pablo Gil, que pronostica los...
BofA publicó una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Los precios del PCE subyacente en los EE. UU., que excluyen alimentos y energía, aumentaron hasta el 4,9 % interanual desde el 4,7 % del mes anterior...
Apple saltó un 5 % en la negociación de preapertura del mercado tras la publicación de resultados sólidos para el cuarto...
IAG remonta el vuelo, tras confirmar su tendencia alcista Tras un período más que difícil para el sector turístico en general,...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 retrocede después de una prueba fallida del área de 15,600 pts Henkel anuncia...
La publicación de un sólido informe de resultados para el cuarto trimestre de 2021 por parte de Apple ayer después del cierre de la...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja Inflación PCE subyacente de Estados Unidos Caterpillar reportará...
Los índices de Wall Street terminaron ayer cotizando a la baja, siendo el sector tecnológico el que tuvo el peor rendimiento. El S&P...
Wall Street oscila entre ganancias y pérdidas El PIB de EE. UU. superó las expectativas y creció un 6,9 % en el 4T21 El precio...
La reunión de ayer de la Fed y los comentarios de Powell fueron recibidos como duros por el mercado. Por esta razón, los principales índices...
Las acciones de Levi Strauss (LEVI.US) subieron casi un 12% durante la sesión de hoy, publicaron resultados trimestrales mejores de lo esperado...
PIB superó expectativas, creciendo 6.9% en 4T21 Los inventarios representaron la mayor parte del aumento del crecimiento del PIB La lectura...
ORO El precio del oro ha caído en los últimos días debido a un dólar más fuerte. Mirando el gráfico H4, las...
