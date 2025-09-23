APERTURA AMERICANA: Wall Street se recupera a medida que la economía estadounidense crece más rápido de lo esperado
Las acciones estadounidenses abrieron al alza La economía de EE. UU. creció más de lo esperado en el cuarto trimestre Las...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La economía de EE. UU. avanzó un 6,9 % anualizado en el cuarto trimestre, tras una expansión del 2,3 % en el período de...
Las acciones de Intel (INTC.US) cayeron más de un 2,5% antes de la apertura a pesar de que el principal fabricante de chips registró resultados...
Tesla publicó sus resultados del cuarto trimestre ayer después del cierre de la sesión Récord de ventas y beneficios,...
El índice de referencia alemán es bajista en el corto plazo, pero la zona de soporte más importante podría defenderse esta...
El paladio continúa con un fuerte movimiento alcista iniciado a mediados de la semana anterior. El repunte continúa incluso a pesar de la...
Los índices europeos intentan recuperarse de la caída posterior al FOMC DE30 prueba resistencia en el área de 15,400...
La Reserva Federal dejó los tipos y el cronograma de reducción de la QE sin cambios ayer, pero insinuó fuertemente que la primera...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Primera estimación del PIB de EEUU para el cuarto trimestre de 2021 Resultados...
Los índices estadounidenses cotizaron al alza en la primera mitad de la sesión de Wall Street de ayer, pero borraron todas las ganancias...
El FOMC deja los tipos sin cambios, QE terminará en marzo Powell no descarta subidas de tipos en cada reunión Indices...
Conclusiones clave de la comparecencia del Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell tras la conferencia : La Fed se adaptará...
Las acciones de Intel suben tras la noticia de la retirada de multa antimonopolio. Los 1.2 mil millones de multa fueron retirados La...
La decisión de la Fed no trajo sorpresas en cuanto a los tipos de interés. Los tipos se mantuvieron sin cambios en los niveles anteriores...
La Reserva Federal anunció su decisión de política monetaria a las 7:00 pm GMT. Los tipos de interés se mantuvieron sin cambios...
La decisión del FOMC de hoy (7:00 p. m. GMT - decisión, 7:30 p. m. GMT - conferencia de prensa) es muy esperada y será observada de...
