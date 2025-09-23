AUDUSD - recomendación de Credit Suisse
Credit Suisse ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga pendiente en el...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas CADCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El Departamento de Energía de EEUU publicó un informe semanal sobre el cambio en los inventarios de petróleo de EEUU a las...
El Banco de Canadá anunció la última decisión de política monetaria hoy a las 16:00h. Los banqueros centrales canadienses...
EURUSD Comencemos el análisis de hoy con el principal par de divisas, EURUSD, que ha estado operando con una tendencia a la baja durante...
Los mercados estadounidenses cotizan al alza antes de la reunión del FOMC El sector tecnológico respaldado por los resultados...
¡Las Bolsas se hunden! 😱 entérate de todo lo que está pasando en nuestro EVENTO ESPECIAL en directo con Pablo Gil . Las bolsas continúan...
La cuota de mercado de Apple Inc en China aumentó a un máximo histórico en el cuarto trimestre, después de seis años...
Dead cat bounce, rebote o inicio de bomba, nadie puede predecir qué sucederá después de la decisión de política de la...
Tesla informará sus resultados del cuarto trimestre de 2021 después del cierre de la sesión Entregas récord...
EN 10 MINUTOS iniciamos una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
Los índices europeos cotizan al alza el miércoles DE30 se acerca al soporte local en 15,500 pts RWE (RWE.DE) construirá el...
Nos espera una sesión muy interesante. Hoy recibiremos decisiones de dos bancos centrales: el Banco de Canadá (16:00h) y la Reserva Federal...
La Fed no modificará los tipos hoy La orientación de Powell es crítica para los mercados Decisión a las 20:00h...
Las acciones de Microsoft (MSFT.US) subieron más del 1% antes de la comercialización después de que el gigante del software publicara...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Decisión de política de la Fed por la noche Decisión del tipo...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer a la baja. S&P 500 cayó un 1,22%, Dow Jones cayó un...
Las bolsas europeas se recuperaron ligeramente después de la reciente liquidación Wall Street reanuda su movimiento a la baja El oro...
Las acciones de American Express (AXP.US) subieron un 8 % durante la sesión de hoy después de que la compañía de servicios...
